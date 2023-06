Il presidente della Provincia di Trento sui grandi carnivori: contenimento orsi e utilizzo bear spray

lunedì, 12 giugno 2023

Trento – Grandi carnivori, incontro con i sindaci, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, fa il punto in Consiglio delle autonomie locali (Cal): contenimento del numero di orsi presenti in Trentino, utilizzo del bear spray per gli operatori e supporto alle attività di ricerca di persone disperse nelle aree frequentate dai grandi carnivori.

Sono numerosi i temi affrontati nell’ambito dell’incontro ordinario di aggiornamento con il Consiglio delle autonomie locali, alla presenza del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, del presidente del Cal Paride Gianmoena e del dirigente generale del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna Raffaele De Col. Nel ringraziare i sindaci per il momento di confronto, oltre che per il supporto ricevuto dai Comuni per le iniziative istituzionali e giudiziarie che vedono coinvolta piazza Dante su questo tema, il presidente Fugatti ha parlato del doppio percorso istituzionale promosso dall’Amministrazione che punta a ridurre la popolazione di plantigradi, affinché sia maggiormente compatibile con le attività umane. “Accanto alle iniziative diplomatiche avviate dai Ministeri dell’ambiente e degli esteri per lo spostamento di un numero consistente di esemplari, che confidiamo possano portare ai risultati sperati, la Provincia sta impostando un Piano di gestione autonomo degli animali: per questo motivo sarà costituito a breve un comitato tecnico”.

Il presidente della Provincia ha inoltre ricordato come l’obiettivo sia di consentire la dotazione dello spray antiorso a Corpo forestale, custodi forestali e a tutti gli operatori della Protezione civile. Il Dipartimento attende a breve l’approvazione definitiva – da parte delle diverse Strutture operative – delle nuove procedure per le ricerche di persone disperse in aree non urbane frequentate dai grandi carnivori, in fase di messa a punto da parte del Gruppo tecnico della Consulta di Protezione civile del Trentino.

Le procedure di ricerca – che in nessun caso saranno sospese – terranno necessariamente conto del fatto che, salvo rare eccezioni, gli orsi sono sostanzialmente presenti nel Trentino occidentale, mentre i lupi frequentano l’intera provincia. Le operazioni saranno affiancate da “squadre di protezione” con il personale esperto del Corpo forestale. È inoltre necessario adottare accorgimenti, tra i quali le regole di comportamento che la Provincia segnala attraverso la cartellonistica ai piedi dei sentieri, spot e incontri informativi con la popolazione.