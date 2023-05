Il Patt all’assemblea politica del PPE a Monaco, a Cles incontro con Dorfmann

martedì, 23 maggio 2023

Cles (Trento) – Il Patt all’assemblea politica del PPE a Monaco, giovedì 25 a Cles Dorfmann parlerà di agricoltura.

All’Assemblea Politica del PPE, il Partito Popolare Europeo, il PATT era presente con una delegazione formata dal presidente Franco Panizza e da Mauro Agosti.

Nel corso della due giorni del più importante partito europeo, che ha visto protagonista il Presidente Manfred Weber, sono stati affrontati i temi più rilevanti del momento e le sfide cruciali dell’Unione, a partire dall’economia e dall’innovazione digitale arrivando a temi chiave per il nostro territorio come l’agricoltura e le aree rurali.

Proprio su quest’ultimo tema si è acceso un forte dibattito anche in relazione alle ultime proposte legislative presentate dalla Commissione Europea e che avranno un forte impatto per le produzioni agroalimentari. Gli Autonomisti della SVP e del PATT sono preoccupati per le proposte avanzate dalla Commissione, che, seppur corrette nei loro obiettivi, impongono limiti eccessivi e cambiamenti troppo repentini.

L’europarlamentare SVP-PATT Herbert Dorfmann, nella sua veste di coordinatore del PPE nella Commissione Agricoltura, è intervenuto alla tavola rotonda dedicata a questo tema.

Durante il suo intervento, Dorfmann ha fatto riferimento sia alla proposta di riduzione massiccia dell’utilizzo di pesticidi che non tiene conto degli sforzi fatti dai nostri territori in questi anni e impone riduzioni immediate senza proporre reali alternative come lo sviluppo di varietà resistenti e di prodotti alternativi, sia sulla proposta di ripristinare aree naturali di biodiversità sottraendole alle attuali superfici agricole secondo modalità di applicazione che non tengono conto di peculiarità territoriali come la nostra in cui le superfici agricole si collocano già in aree con forte biodiversità.

Altro tema di scottante attualità è quello dei grandi carnivori. Grazie all’impegno di Dorfmann la questione, da anni sollevata dal PATT che a tale scopo ha presentato un disegno di legge a firma del Capogruppo Lorenzo Ossanna per regolamentare e renderne sostenibile la gestione in Trentino, è stata votata una risoluzione dell’Europarlamento.

Dopo l’approvazione dei piani di gestione in Svezia e Francia, Dorfmann e gli Autonomisti auspicano un’azione forte degli stati nazionali nel presentare piani di management che permettano sia di garantire l’incolumità delle persone che di tutelare gli allevamenti.

Il PATT è a stretto contatto proprio con Bruxelles e con il suo europarlamentare per farsi portavoce degli interessi e delle istanze del nostro territorio e delle cosiddette aree rurali, troppo spesso dimenticate dalla politica europea, ma tanto importanti per affrontare le sfide della sostenibilità e dell’agricoltura. Il filo diretto è reso possibile anche dalla presenza di Mauro Agosti, che affianca Dorfmann come assistente per le tematiche agricole.

Un rapporto, quello fra il PATT, la SVP e il PPE, che verrà rimarcato anche nell’incontro pubblico con Herbert Dorfmann organizzato a Cles dal Gruppo consiliare provinciale e dal Coordinamento del PATT di Valle giovedì 25 maggio alle 20,30 nella sala Borghesi-Bertolla.