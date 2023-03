Il Napoli tornerà in Val di Sole: le prime iniziative svelate alla Fiera d’Oltremare

mercoledì, 15 marzo 2023

Dimaro Folgarida (Trento) – Il Napoli tornerà a luglio in Val di Sole, per il ritiro precampionato a Dimaro Folgarida (Trento). Un appuntamento che si rinnova e farà da grande richiamo.

In questa settimana alla Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli sono presenti la Val di Sole e il Trentino: alla Fiera d’Oltremare ci saranno incontri con i giornalisti nella giornata di domani – 16 marzo – e la partecipazione di testimonial della società calcio Napoli. Come già in passato sarà una sorta di tappa di avvicinamento al raduno di Dimaro- Folgarida ma anche l’occasione ideale per illustrare alcune iniziative legate al prossimo ritiro ai piedi delle Dolomiti di Brenta.