venerdì, 14 luglio 2023

Sfruz (Trento) – Il Museo MMape di Croviana apre l’apiario del Comune di Sfruz, a partire dal 18 luglio. In collaborazione con il Comune di Sfruz, il Museo MMape offrirà un’opportunità unica per esplorare il mondo affascinante delle api e dell‘apicoltura nella suggestiva Val Di Non.

Ogni martedì, dalle 16.30 alle 18.30, gli esperti accompagneremo in una breve passeggiata alla scoperta delle api della Val Di Non. I visitatori potranno immergersi nella meraviglia dell’apicoltura e imparare di più sul ruolo fondamentale che le api svolgono nell’equilibrio ecologico attraverso la polinizzazione delle piante. Durante la visita, avrai anche l’opportunità di degustare i prelibati mieli locali, godendo di autentica dolcezza. Non è necessario prenotare la tua visita. Tuttavia, per gruppi superiori alle 6 persone, ti invitiamo a contattare il numero 3478325237, in modo da poter organizzare attività specifiche.

Questa iniziativa prende spunto dal progetto sperimentale “Api bene Comune“, avviato qualche mese fa dalla Giunta del Comune di Sfruz in collaborazione con il Museo dell’Ape di Croviana MMAPE.

Il Comune di Sfruz aveva aderito al progetto “Comuni amici delle Api” nel 2021, con l’obiettivo di promuovere la conservazione e la tutela delle api, riconoscendone il loro ruolo cruciale nell’ecosistema e la loro importanza per la sopravvivenza umana.

L’apiario del Comune di Sfruz rappresenta una struttura storica che risale alla prima metà del XX secolo. Fu realizzato da Rino Poli, membro della famiglia dei “Tampani” e custode forestale, che finanziò personalmente l’opera su un terreno comunale. In seguito, attraverso un accordo che gli permetteva di usufruirne fino alla sua morte, l’apiario ritornò di proprietà del Comune di Sfruz.

Il sindaco di Sfruz, Andrea Biasi, è soddisfatto di questa collaborazione e ha affermato: “Il Comune di Sfruz, in collaborazione con la Proloco, da diversi anni promuove progetti finalizzati alla valorizzazione dell’importanza delle api e del miele. Quest’anno, grazie all’accordo con il MMape di Croviana, abbiamo raggiunto un importante traguardo che permetterà al Museo di estendere le sue attività anche a Sfruz. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri turisti e residenti una nuova opportunità culturale, ma anche enogastronomica. Sono convinto che questa collaborazione con il MMape si svilupperà ulteriormente, portando a risultati significativi. Desidero ringraziare fin da ora tutti coloro che si sono dedicati all’apertura del nostro apiario, in particolare il personale del Museo, la Proloco, gli impiegati del Comune di Predaia – Sfruz e l’operaio Comunale”.

Il Museo MMape di Croviana e il Comune di Sfruz invitano calorosamente a partecipare a questa nuova avventura, esplorando il meraviglioso mondo delle api e assaporando la dolcezza dei loro prodotti.