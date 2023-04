Il Ministero all’Ambiente disponibile a spostare gli orsi dal Trentino in altre aree

venerdì, 21 aprile 2023

Trento – Il Trentino e l’Alto Adige potranno catturare e spostare gli orsi. C’è la disponibilità del Ministero.

“Il sottosegretario Claudio Barbaro, che ringrazio per la sensibilità e concretezza dimostrata, ha preso consapevolezza della problematica trentina”, con queste parole il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti si è espresso al termine del tavolo tecnico sull’emergenza orsi in Trentino che si è tenuto a Roma.

“Riteniamo importante l’impegno preso oggi dal Ministero dell’ambiente di attivarsi con i propri canali diplomatici per trovare altre aree in Italia o in Europa dove spostare gli orsi in eccesso che sono presenti sul nostro territorio. Lo dimostra il fatto che è già stato convocato un tavolo per i primi di maggio. C’è quindi la volontà di affrontare celermente il problema, individuando soluzioni idonee per il nostro territorio”.

“Al tavolo la Provincia ha portato le sue proposte partendo dalla revisione del Pacobace – ha spiegato l’assessore Zanotelli – fino ad arrivare a sollecitare l’introduzione dello spray anti orso come richiesto più volte negli anni dall’Amministrazione trentina. Il nostro compito è trovare a breve soluzioni concrete al problema per il bene della nostra comunità”. “Ho portato al tavolo ministeriale la preoccupazione dei sindaci trentini – ha detto al termine il presidente dei comuni trentini Paride Gianmoena -. La gestione dell’orso è oggi un problema per tutto il territorio. Servono azioni immediate e incisive per prevenire ulteriori attacchi da parte degli orsi”.

Dopo il tragico evento in Trentino, si è svolto oggi a Roma un incontro sulla gestione dei grandi carnivori. Presente anche l’assessore altoatesino Arnold Schuler. L’attenzione per i grandi carnivori nella regione Trentino-Alto Adige è aumentata nelle ultime settimane. L’avvistamento di singoli orsi ha destato preoccupazione anche in Alto Adige. “L’attacco mortale avvenuto in Trentino ha accresciuto le preoccupazioni e i timori dei cittadini e pone sfide ancora maggiori a chi ricopre ruoli di responsabilità”, afferma l’assessore competente, Arnold Schuler.

Dopo il tragico evento in Trentino, il Ministero dell’Ambiente aveva invitato ad un incontro oggi (venerdì 21 aprile), al quale hanno partecipato esperti del Ministero stesso ed i massimi rappresentanti dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra). L’assessore Arnold Schuler, in rappresentanza del presidente della Provincia, Arno Kompatscher, faceva parte di una delegazione insieme al presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. “Era importante presentare al Governo le preoccupazioni delle Province autonome di Bolzano e Trento e sottolineare la gravità della situazione”, afferma Schuler. Nel suo intervento nel corso dell’incontro ha chiesto ancora una volta la possibilità di regolamentare la popolazione di orsi ed una rapida rimozione degli animali problematici. “La popolazione, che vive a stretto contatto con la natura, le nostre piccole aziende agricole e l’utilizzo turistico di boschi e pascoli alpini non sono compatibili con un numero crescente di grandi carnivori”, ha sottolineato Schuler.

“Il caso del Trentino ha però dimostrato quanto possa essere difficile e lunga la rimozione degli animali problematici. È quindi urgente sviluppare immediatamente nuove strategie e misure preventive per evitare che si verifichino nuovamente tragici eventi di questo tipo in futuro”. Durante il dibattito odierno, alla delegazione altoatesina e trentina è stato assicurato che ci sarà una modifica al Piano di gestione per la conservazione dell’orso bruno nelle Alpi Centro-Orientali (Pacobace). Per determinate aree deve essere definito un numero massimo di animali e devono essere resi possibili i trasferimenti. Nel caso in cui questi non fossero possibili, la delegazione ha chiesto che si proceda a una regolamentazione. È stato concordato che, in caso di orsi problematici, deve essere possibile una rapida rimozione. “La situazione attuale è presa molto sul serio, perché sebbene gli orsi siano fondamentalmente timidi, possono sorgere conflitti quando gli animali si avvicinano all’uomo, rimangono vicino agli insediamenti o cercano luoghi di alimentazione”, ha dichiarato Schuler.

A livello locale, mercoledì 26 aprile si terranno altri incontri con i sindaci e le parti interessate. Nel frattempo, saranno sviluppate misure di gestione degli orsi e sarà intensificato il monitoraggio, perché “la sicurezza della popolazione è fondamentale”, sottolinea l’assessore Schuler.