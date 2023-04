domenica, 30 aprile 2023

Brez – Il Gruppo Alpini di Brez in festa per i suoi 90 anni. Presente alla cerimonia, assieme al sindaco di Brez, Remo Menghini e ad altre autorità locali, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti che ha dichiarato: “Sono tanti 90 anni e credo che il comune abbia voluto festeggiare con questa cerimonia importante tutto quello che hanno contribuito a fare per il benessere della collettività in questi 90 anni, dall’inizio con le guerre mondiali – e questa mattina infatti abbiamo reso omaggio ai Caduti – fino ad oggi riconoscendo quello che fanno quotidianamente sul territorio, ispirati dai loro valori di solidarietà e di cooperazione. Questo è lo spirito che ha costruito la nostra autonomia negli anni e per questo dobbiamo essere sempre grati”.

Compiere 90 anni e non sentirli: gli alpini del comune di Brez hanno raggiunto l’ambito traguardo che prende origine dall’anno, era il 1933, della loro fondazione. Dopo una breve pausa, è stata rifondata nel 1961 tornando ad essere protagonista di tanti appuntamenti del paese. Ci racconta Danilo Fellin del Direttivo del Gruppo Alpini: “Oggi festeggiamo i 90 anni ma anche il 33mo del raduno mandamentale dell’Alta Val di Non. Per noi è un onore essere qui a celebrare questo importante anniversario assieme a tutta la nostra comunità. In tanti anni non contiamo più le numerose adunate che abbiamo organizzato, l’attività a supporto dei pompieri e della Proloco e gli eventi che promuoviamo – in primis la festa alla malga di Brez “Monte Ori” – un appuntamento annuale che raccoglie tutta la nostra comunità”.

La giornata ha preso il via con il ricevimento di autorità, alpini e amici (il gruppo conta 30 alpini e 10 aggregati simpatizzanti), a seguire l’immancabile ammassamento degli alpini presso la tensostruttura del comune dove si è tenuta la cerimonia dell’”Alzabandiera” con Onori alle bandiere d’Italia e del Trentino e la sfilata con l’accompagnamento della Fanfara di Riva del Garda.

Infine, la sfilata ha fatto tappa al cimitero con onore ai caduti e al Municipio. La cerimonia è proseguita con la Santa Messa presso la chiesa di San Floriano e la sfilata ha terminato il suo corso al grande tendone bavarese con il “rancio alpino” preparato dai NuVolA, allietato dalle note del concerto della Fanfara e la consegna dei riconoscimenti ai soci e agli amici “anziani”.