Il Consiglio di Stato rinvia la decisione sugli orsi Jj4 e Mj5

martedì, 13 giugno 2023

Caldes (Trento) – Il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi delle animalisti e rinviato la decisione sugli orsi Jj4 e Mj5. “Sono salvi almeno per un altro mese”, è il commento degli esponenti Lndc Animal Protection che ha annunciato l‘accoglimento, da parte del Consiglio di Stato, dei ricorsi presentati dall’associazione animalista contro le ultime pronunce del Tar di Trento. Jj4 è responsabile dell’aggressione mortale ai danni di Andrea Papi, il runner 26enne morto a Caldes (Trento) a inizio aprile e rinchiusa al Casteller, il secondo ancora in libertà aveva aggredito a marzo Alessandro Cicolini a Rabbi.

“Sono stati accolti i nostri ricorsi al Consiglio di Stato e sospesi gli abbattimenti degli orsi fino al 13 luglio. Noi non ci fermiamo di certo qui, chiederemo che la sospensione venga confermata fino all’udienza di merito del TAR, che si terrà a dicembre. In quella data, ci batteremo per l’annullamento. Siamo sempre in prima linea nella difesa degli orsi e continueremo senza sosta, finché loro non saranno definitivamente salvi”, sostengono alla Lndc Animal Protection.

Il commento della presidente Piera Rosati: “Abbiamo guadagnato tempo e questa è già una prima, piccola vittoria. Continueremo su questa strada e ci batteremo sempre per salvare JJ4 e MJ5 dalla cieca propaganda che vuole usare gli orsi come capri espiatori per coprire le mancanze della Provincia Autonoma di Trento e del suo Presidente Fugatti, sempre pronto a uccidere ma incapace di mettere in atto qualsiasi tipo di azione di prevenzione degli incidenti”.

di A. Pa.