Il ciclocross di Coppa del Mondo torna sulle nevi di Val di Sole a fine anno

sabato, 25 febbraio 2023

Vermiglio (Trento)- Anche nel 2023 saranno la Val di Sole e il Trentino ad ospitare l’unica tappa della Coppa del Mondo UCI di Ciclocross in territorio italiano. Domenica 10 dicembre, Vermiglio sarà per la terza volta sede di un evento di Coppa, il settimo nel calendario 2023/2024. (Foto credit Daniele Molineris).

Dopo l’esordio nel 2021, anche nel 2022, il popolo del ciclismo ha accolto con entusiasmo lo spettacolo dello “snowcross”, sia in presenza, nella location unica dei Laghetti di San Leonardo, che davanti ai teleschermi di tutto il mondo. I più grandi interpreti della disciplina a livello mondiale torneranno a confrontarsi in condizioni ambientali uniche nel loro genere. L’evento italiano è infatti l’unico dell’inverno ciclocrossistico pensato per essere disputato su superficie innevata.

Nello scorso dicembre si sono imposti sulla neve di Vermiglio il belga Michael Vanthourenhout, Campione Europeo in carica, e l’olandese Puck Pieterse.

IL PRESIDENTE – “Siamo felici di ospitare anche la Coppa del Mondo di ciclocross per la terza stagione consecutiva. Un chiaro segnale di come la scommessa fatta due anni fa con Flanders Classics sia stata pienamente vinta”, ha detto il Presidente di APT Val di Sole e Grandi Eventi Val di Sole Luciano Rizzi. – “La Coppa del Mondo di ciclocross rappresenta una grande occasione per il nostro territorio, affermandosi in appena due anni come un evento simbolo della nostra stagione invernale. Il percorso che abbiamo iniziato con il ciclocross rappresenta inoltre un volano per il nostro progetto Alpine Gravel, destinato a diventare un cardine della nostra offerta bike”.

I GRANDI EVENTI – L’evento di Coppa del Mondo di Ciclocross in Val di Sole è organizzato da Grandi Eventi Val di Sole e APT Val di Sole, con la consulenza di Flanders Classics e la collaborazione del Consorzio Pontedilegno-Tonale.

Con l’annuncio della data dello spettacolo di Vermiglio, si completa quindi il calendario degli appuntamenti del 2023 dedicato alle due ruote in Val di Sole. Dal 30 giugno al 2 luglio, la valle trentina ospiterà a Daolasa di Commezzadura la Coppa del Mondo di Mountain Bike, con le discipline del Downhill, Cross Country, Short Track ed il 4X ProTour.

Dopo il transito della Bike Transalp, con un arrivo e una partenza a Malè il 12 e 13 luglio, dall’1 al 3 settembre a Daolasa arriverà la seconda edizione del Val di Sole BikeFest, una tre giorni unica e speciale pensata per gli amanti del fuoristrada in tutte le sue declinazioni, dal gravity al gravel, da vivere in un territorio nato per essere scoperto in bicicletta: dai bike test alle escursioni guidate, dalle aree food&drink agli eventi dedicati ai più piccoli e molto altro.