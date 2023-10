Il calendario 2024 della Coppa del Mondo MTB: in Val di Sole dal 14 al 16 giugno

mercoledì, 18 ottobre 2023

Commezzadura – La stagione 2023 è appena andata in archivio, ma per la grande Mountain Bike è già tempo di scoprire gli appuntamenti dell’annata 2024, caratterizzata anche dalla sfida olimpica di Parigi. ESO Sport-Warner Bros Discovery ha annunciato le tappe delle UCI Mountain Bike World Series 2024, e fra di esse c’è anche l’ormai classico appuntamento con Val di Sole e il Trentino. Dal 14 al 16 giugno 2024, Daolasa di Commezzadura ospiterà le prove di Cross Country Olimpico, Cross Country Short Track e Downhill.

Il calendario 2024 delle UCI Mountain Bike World Series consta di 14 sedi distribuite in 10 diversi Paesi. Grandi Eventi Val di Sole e APT Val di Sole organizzeranno l’ottava tappa del circuito, che coinciderà con uno dei momenti clou della stagione, a sole sei settimane dalle prove Olimpiche di Parigi 2024. Foto di Daniele Molineris.

“Anche in questa nuova fase della storia della Coppa del Mondo di Mountain Bike, Val di Sole e il Trentino si confermano una tappa imprescindibile del massimo circuito mondiale, e questo ci riempie d’orgoglio,” spiega Luciano Rizzi, Presidente di APT Val di Sole e Grandi Eventi Val di Sole. “Oltre 15 anni di eventi mondiali ci hanno consegnato uno straordinario bagaglio di esperienza e capacità: un valore aggiunto fondamentale per offrire al grande pubblico della mountain bike un nuovo spettacolo indimenticabile.”

In attesa di spostare lo sguardo al futuro, la Val di Sole è attesa all’appuntamento con la Coppa del Mondo di Ciclocross 2023/2024, in programma domenica 10 dicembre 2023 a Vermiglio, dove i grandi interpreti della specialità torneranno a confrontarsi con la neve e il ghiaccio dei Laghetti di San Leonardo in una prova unica nel suo genere.