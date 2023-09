I ragazzi della Val di Non a Rondine e Barbiana

sabato, 16 settembre 2023

Val di Non – Il 6 e il 7 settembre, 46 giovani della Val di Non (dagli 11 ai 26 anni) sono partiti per la Toscana, grazie a un progetto del Piano Giovani di zona “Fuori dal Comune”, che comprende i Comuni di Cles, Ville d’Anaunia, Cis, Rumo, Livo e Bresimo. Hanno raggiunto due micro borghi ricchi di storia e significato: Barbiana e Rondine.

Barbiana è il luogo dove Don Milani ha infuso la voglia di studiare e conoscere a studenti dati per spacciati ed espulsi dalla scuola statale. Accompagnati dal maestro noneso Giorgio Giuliani, i ragazzi si sono seduti sui banchi della scuola di Barbiana, osservato i pochi, ma fondamentali strumenti della scuola e “nuotato” nella piscina costruita dai ragazzi per sconfiggere l’atavica paura dell’acqua.

Dopo una tappa ad Arezzo per il pernottamento, il giorno dopo tutti a Rondine. Accompagnati da una ragazza ucraina e da una palestinese che stanno vivendo due anni nella “world-house”, i ragazzi hanno conosciuto una realtà che quotidianamente cerca di costruire pace e partecipazione attiva: il luogo accoglie giovani di diverse etnie in conflitto. Qui hanno svolto un laboratorio sull’empatia, come metodo per attenuare il conflitto e risolvere gli attriti.

Ora le attività continuano con due momenti di racconto dell’esperienza alla comunità nonesa. I lavori realizzati saranno presentati a Cles: in autunno durante le attività del centenario della nascita di Don Milani, in primavera nelle attività del Consiglio comunale dei ragazzi per la pace.