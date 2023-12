“I luoghi del cuore”, finanziati 23 progetti FAI: a Peio la Chiesa di San Bartolomeo

giovedì, 14 dicembre 2023

Peio – 23 “Luoghi del Cuore” avranno nuova vita grazie al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in collaborazione con Intesa Sanpaolo, nell’ambito della più importante campagna italiana di sensibilizzazione dei cittadini sul valore del patrimonio e sulla necessità di proteggerlo, restaurarlo e valorizzarlo.

Sono storie e progetti che raccontano un’Italia di piccole comunità che si impegnano con tenacia a preservare e a valorizzare il proprio territorio a partire dal patrimonio culturale e paesaggistico, riconosciuto testimonianza significativa e imperdibile di storia, identità e tradizioni, ma anche motore di aggregazione sociale e sviluppo economico, stimolo per il coinvolgimento di tutta la comunità, con grande attenzione ai più giovani, e occasione per affrontare i temi della sostenibilità, della crisi ambientale e dell’accessibilità.

Da Nord a Sud Italia saranno finanziati ventitré progetti che riguardano luoghi amati e identitari, che rivelano storie uniche di passione e perseveranza. Tra questi incontriamo ad esempio l’impegno di un’associazione di giovani nel centro di Napoli per il recupero e la riapertura di piccole e antiche chiese abbandonate, che ha coinvolto anche gli abitanti del quartiere. Ci sono luoghi simbolo dell’impatto del cambiamento climatico, come l’antica Salina Camillone di Cervia (RA), sommersa dall’alluvione dello scorso maggio, e luoghi dove si lavorerà a una fruizione dell’arte multimodale, inclusiva e autonoma per diversi tipi di pubblico, come l’Oratorio della Beata Vergine Assunta a Calvenzano (BG).

Storie e luoghi capaci di far dialogare privati cittadini, enti pubblici ed enti scientifici, come nel caso di Via Vandelli, un cammino sulle Alpi Apuane progettato nel Settecento per collegare Modena e Massa e che sarà reso maggiormente fruibile in collaborazione con una rete di Comuni e con il CAI, oppure a Oristano, dove un piccolo nucleo di suore di clausura si sono battute a favore del proprio monastero fino a ottenere il contributo per la sua valorizzazione con la collaborazione della Prefettura e dell’Università di Cagliari. E ancora, troviamo luoghi capaci di ricucire tradizioni quasi scomparse, come l’antica arte di fondere – e suonare – le campane che ancora resiste a Valduggia (VC).

Con questi 23 interventi salgono a 162 i progetti finanziati dal 2003 a oggi grazie al censimento del FAI.

IL PROGETTO FINANZIATO IN TRENTINO ALTO ADIGE

Chiesa di San Bartolomeo, loc. Pegaia, Peio (Trento)

In Trentino Alto Adige il FAI sosterrà con un contributo di 10mila euro un progetto di restauro a favore della Chiesetta di San Bartolomeo, loc. Pegaia, Peio (Trento), al 65° posto della classifica nazionale del censimento 2022 con 4.521 voti raccolti dall’Associazione Fil de Fer, il cui obiettivo prioritario è quello di narrare la storia della Val di Peio quale risultato di accurate ricerche archivistiche; attraverso questa attività l’Associazione ha saputo portare l’attenzione della comunità e delle istituzioni sulla Chiesetta di San Bartolomeo conquistando così una rinnovata attenzione su questo piccolo gioiello, memoria della storia di una comunità. La Chiesa di San Bartolomeo o di Pegaia, come viene comunemente chiamata dagli abitanti della Val di Peio, è una suggestiva chiesetta situata nel fondovalle a breve distanza dall’abitato di Cogolo, circondata da un’ampia distesa di prati nei pressi della strada che porta alla Val de la Mare. È documentato che i Benedettini di Trento, già nel 1281, avessero dei possedimenti in questa località; si può dunque supporre che l’impianto primitivo della chiesa, di cui oggi resta solo la piccola cappella del presbiterio, risalga al XIII secolo. La tradizione vuole che sia stata parte di un villaggio distrutto da una frana. L’attuale edificio fu consacrato nel 1512 e l’anno successivo, sulla parete esterna absidale, Cristoforo II Baschenis (documentato tra il 1472 – 1520) dipinse tre riquadri: una Madonna col Bambino, Sant’Agostino Dottore della Chiesa e un grandioso San Cristoforo, ben visibile dalla via, a proteggere il viaggio dei pellegrini. L’edificio, di pianta rettangolare, ha il tetto a due spioventi, ricoperto di scandole, con un campaniletto a vela e una sola campana. Anche all’interno si conserva un affresco del 1513 con i Santi Apostoli. Nella parte inferiore sono visibili diversi graffiti, uno dei quali recita: “L’ano 1630 eremo circondati da la peste, santo Rocho ne guardi”. Una cancellata lignea preclude l’accesso al presbiterio che corrisponde alla primitiva cappella: un unico altare seicentesco, in legno intagliato e dorato, sostiene una pala raffigurante una Sacra Conversazione. Il progetto sostenuto da FAI e Intesa Sanpaolo permetterà il restauro degli affreschi sulla facciata esterna della Chiesa realizzati nel 1513 da Cristoforo II Baschenis, oggi molto deteriorati a causa degli agenti atmosferici. Questo intervento rappresenta il primo tassello per un recupero complessivo della chiesetta. Il grande interesse che si è sviluppato attorno al monumento è scaturito proprio dalla promozione ottenuta durante tutte le fasi di raccolta voti al Censimento “I Luoghi del Cuore”.

COME FUNZIONA IL BANDO:

Se da sempre i tre vincitori di ogni censimento e il vincitore della classifica speciale hanno automaticamente diritto a ricevere un sostegno economico a fronte della presentazione di un progetto, grazie al bando lanciato lo scorso aprile anche gli enti proprietari e i portatori di interesse dei luoghi che avevano superato la soglia di 2.500 voti al censimento 2022 hanno potuto candidare progetti di restauro o di valorizzazione al sostegno del FAI. La fase di censimento, infatti, è sempre seguita dalla pubblicazione di un bando, che vuole innanzitutto rappresentare uno stimolo per i territori a mobilitare e aggregare risorse ed energie, al fine di trasformare i voti raccolti dalle “comunità di eredità” – i comitati spontanei che partecipano al censimento – in progetti concreti, con tempi di realizzazione certi e dotati di un cofinanziamento: l’attivazione di circoli virtuosi e la compartecipazione delle forze locali rappresenta senza dubbio il miglior viatico, se non la migliore garanzia, per la salvaguardia dei luoghi e il successo dei progetti. Le cinquantacinque richieste candidate per il bando sono state valutate da una commissione in base a otto parametri: dal numero di voti alla qualità e al potenziale impatto di trasformazione dei progetti candidati, dal carattere identitario dei luoghi alla loro valenza storico-artistica o ambientale, fino all’attivazione di reti di partner, alle attività di divulgazione previste e all’urgenza di intervenire.

Ecco l’elenco completo dei 23 luoghi che saranno sostenuti nell’ambito de “I Luoghi del Cuore” 2022:

* Via Vandelli, Modena e Lucca (4° classificato)

* Casa del Mutilato, Alessandria (5° classificato)

* Basilica dei Fieschi, Cogorno (GE) (6° classificato)

* Villa Mirabellino del parco della Reggia di Monza, Monza (MB) (10° classificato)

* Antica Fonderia di campane Achille Mazzola 1403, Valduggia (VC) (11° classificato)

* Santuario e Chiesa rupestre di San Vittore Martire, Brembate (BG) (14° classificato)

* Santuario del Santissimo Crocifisso, Siculiana (AG) (16° classificato)

* Chiesa di Santa Luciella, Napoli (19° classificato)

* Plesso storico di San Michele, Torre de’ Busi (BG) (22° classificato)

* Madonna Immacolata del tesoro di San Matteo nel Duomo di Salerno, Salerno (23° classificato)

* L’Antica salina Camillone di Cervia (RA) (24° classificato con 9.333 voti)

* Ferrovia del Centro Italia, Rieti-Aquila-Terni (27° classificato)

* Monastero di Santa Chiara, Oristano (30° classificato)

* Chiesa di Santa Maria Jacobi, Nola (NA) (33° classificato)

* Villa Pallavicini a Rivarolo, Genova (37° classificato)

* Oratorio della Beata Vergine Assunta, Calvenzano (BG) (41° classificato)

* Complesso della Cattedrale di San Giusto, Susa (TO) (62° classificato)

* Priorato di Sant’Andrea, Piazza Armerina (EN) (64° classificato)

* Chiesa di San Bartolomeo loc. Pegaia, Peio (TN) (65° classificato)

* Bosco di Curadureddu, Tempio Pausania (SS) (66° classificato)

* Fontana di Palazzo Tozzoni, Imola (BO) (82° classificato)

* Roccatagliata – Valfontanabuona, Neirone (GE) (87° classificato)

* Coro ligneo della Chiesa parrocchiale, Guarda Veneta (RO) (99° classificato)