I drammi del Trentino e la tragedia di Caldes nell’omelia di Pasqua di monsignor Tisi

domenica, 9 aprile 2023

Trento – “Oscura è la pagina vergata dal dolore che racconta la vita di tante famiglie assalite dalla morte improvvisa dei propri cari. Faccio mia, a questo riguardo, l’angoscia dei genitori di Andrea e di tutta la comunità di Caldes. Drammatica e apparentemente senza fine la violenza sulle donne che in queste ore ci vede in apprensione per le vittime dell’ennesimo dramma consumatosi in Trentino”, con queste parole l’arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi, si è soffermato sulla tragedia di Caldes ed ha espresso la sua vicinanza ai familiari di Andrea Papi.

“Pasqua racconta il nostro desiderio di trovare una traccia di luce, un appiglio per far fronte alle tenebre dell’ora presente”. È la premessa con cui l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi (foto © Gianni Zotta) ha introdotto l’omelia del solenne pontificale di Pasqua in cattedrale, animato dalla Cappella musicale del Duomo.

Tra le “tenebre”, don Lauro pone anzitutto “la guerra che insanguina l’intera umanità”. Alle tenebre, così come al buio che adombra i seguaci di Gesù dopo la sua morte, fa da contraltare la scoperta della pietra spostata dal sepolcro. “Indizi del sepolcro aperto – ha proseguito don Lauro – sono le nostre comunità, istintivamente capaci di stringersi attorno a chi è visitato dalla morte: lo abbiamo sperimentato, in questi mesi, in tante occasioni. Sepolcro aperto sono le “tante biografie nascoste intrise di dedizione gratuita”, le “stanze dei nostri hospice”, gli “occhi dei nostri giovani proiettati sul futuro” e “capaci di offrire a tutti una lezione di speranza”.