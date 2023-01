Presenze super nella Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, Gasperi: “Anche Gennaio si annuncia positivo. Ecco le promo”

domenica, 8 gennaio 2023

Folgarida-Marilleva (Trento) – Un periodo natalizio con ottime presenze turistiche nella Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta. Sulle piste delle località di Folgarida-Marilleva, Campiglio e Pinzolo sono stati registrati numeri importanti negli ultimi quindici giorni con in prevalenza la presenza di turisti italiani e il ritorno degli stranieri, affascinati da piste perfettamente innevate con oltre 130 chilometri a disposizione degli sciatori, grazie ai collegamenti sci ai piedi tra Folgarida-Marilleva, Campiglio e Pinzolo. Il divertimento è assicurato con tante attrattive per giovani, famiglie e bambini nell’intera skiarea.

Il commento – “Siamo contentissimi delle presenze dell’inizio di stagione e soprattutto del periodo natalizio – afferma Cristian Gasperi (nel video), direttore generale di Funivie Folgarida-Marilleva –. Abbiamo davanti un altro mese – gennaio – che si annuncia positivo, con le settimane bianche, inoltre lanciamo due promozioni con prezzo agevolato per chi prenota online sul nostro sito (www.ski.it) e in anticipo, e promozione dello skipass di località al sabato con sconti fino al 25 per cento”.

Prezzi dinamici – Per agevolare il turista la SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta ha adottato, prima stazione sciistica in Italia, la formula dei prezzi dinamici. Il prezzo dello skipass giornaliero e plurigiornaliero è variabile in base alla stagionalità, all’utilizzo e al momento dell’acquisto del ticket. Se acquistato in anticipo e online, lo skipass ha un prezzo vantaggioso, scontato fino al 20% rispetto al ticket comprato in biglietteria il giorno stesso dell’utilizzo. Un vantaggio importante per gli sciatori.

