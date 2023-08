Grandi carnivori, Bezzi e Guarnieri (FdI Val di Sole): “Occorre intervenire in maniera netta”

sabato, 19 agosto 2023

Malè (Trento) – Ribadita la posizione sui grandi carnivori in Val di Sole. Dopo l’incontro organizzato a Malè (Trento) su quanto accaduto in Val di Sole e l’aumento smisurato del numero di orsi sul territorio trentino, è stata illustrata la posizione di Fratelli d’Italia, indicata dagli organizzatori Giacomo Bezzi e Mirella Guarnieri: “Occorre intervenire in maniera netta con l’eliminazione degli orsi pericolosi applicando le norme già esistenti e con la messa in campo puntuale degli strumenti presenti all’interno del Pacobace (prevedendo anche la revisione del Piano d’azione).

“Come esponenti del Circolo FdL della Val di Sole – affermano Giacomo Bezzi e Mirella Guarnieri – ci sentiamo in dovere d’intervenire in merito alla posizione di alcuni consiglieri della Lega in tema di gestione dei grandi carnivori”. “Il nostro impegno – concludono Bezzi e Guarnieri – era ed è quello di ricercare soluzioni il più possibile definitive, lo dobbiamo alla famiglia Papi e alla memoria di Andrea”.