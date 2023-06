Grande attesa per il concerto di Alfa in corso Dante a Cles: il programma

lunedì, 12 giugno 2023

Cles (Trento) – Grande attesa a Cles per il concerto di Alfa. Sabato 17 giugno l’idolo degli adolescenti infiamma la Festa della Musica. Le note di musicisti, gruppi musicali, bande e cori colorano le vie della Borgata della Val di Non. Il cantautore genovese, classe 2000, sarà in concerto in Corso Dante a Cles.

STAR DEI GIOVANI – È uno degli artisti più amati dalla Generazione Z. È giovanissimo, ma può vantare già due album pubblicati, centinaia di migliaia di follower sui social, milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Dici Alfa e i giovanissimi si scatenano. Andrea De Filippi, il cantante genovese idolo di schiere di adolescenti, sarà il protagonista della Festa della Musica che animerà la borgata di Cles da venerdì 16 a mercoledì 21 giugno 2023.

Organizzata dal Comune di Cles in collaborazione con l’Azienda per il turismo della Val di Non e il sostegno del BIM dell’Adige e della Cassa Rurale Val di Non Rotaliana e Giovo, la manifestazione anche quest’anno saluta l’inizio dell’estate all’insegna del divertimento e della spensieratezza e raggiungerà il suo apice alle 21 di sabato 17 giugno con l’esplosivo concerto del rapper interprete delle tendenze musicali più seguite e amate dai giovanissimi, dal pop all’hip hop.

Tra gli artisti emergenti con il maggior seguito in Italia, Alfa è protagonista dell’estate 2023 con “Tra le nuvole tour estivo”.

“Anche quest’anno, come già lo scorso con il concerto e il public drawing di Giancane e Zerocalcare, abbiamo voluto pensare ai giovani organizzando qualcosa di bello e davvero originale – commenta il primo cittadino di Cles Ruggero Mucchi –. Per la nostra amministrazione è importante poter creare delle opportunità di aggregazione per la fascia più giovane della popolazione. Saranno giorni di divertimento durante i quali saliranno sul palco numerosi musicisti, gruppi musicali, bande e cori. A coronare il tutto ci sarà appunto Alfa”.

Con più di 300mila iscritti al canale Youtube e oltre 1,2 milione di follower su TikTok, Alfa conta oltre 450 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 100 milioni di views su YouTube. Ha ottenuto un triplo disco di platino, tre dischi di platino e sei dischi d’oro.

“Dopo il successo del 2022 la Festa della musica di Cles ritorna in grande stile – aggiunge Lorenzo Paoli, presidente dell’Apt della Val di Non – e si conferma appuntamento di alto livello artistico e vetrina per band emergenti. Sarà un grande evento per tutta la valle, che darà inizio alle attività estive che servono per rendere il nostro territorio vivo e animato, sia per i residenti che per gli ospiti”.

GIANCANE + ZEROCALCARE, il Concerto con live drawing che l’anno scorso ha chiuso la mostra dedicata al fumetto SBAM!

Dal 1982, quando la Festa della Musica fu ideata per la prima volta in Francia dal Ministero della Cultura, ogni 21 giugno musicisti dilettanti e professionisti invadono strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei delle principali città italiane ed europee. Da allora è diventata un vero e proprio fenomeno sociale capace di unire musicisti di ogni livello e di ogni genere, appassionati e giovani in una grande festa in cui ognuno può esprimersi liberamente.

Anche nell’edizione 2023, la proposta artistica di Cles raccoglie le diverse anime musicali del territorio noneso e non solo andando a coinvolgere diverse associazioni e istituzioni locali come la Pro Loco, il Consorzio Cles Iniziative ma anche la Scuola di Musica C. Eccher e numerose formazioni musicali.

IL PROGRAMMA – L’iniziativa si svolge in maniera diffusa per le vie e le piazze del paese. Due le sedi principali: Corso Dante, dove si terranno gli eventi di venerdì e sabato, e Doss di Pez. I live del fine settimana avranno inizio alle 16.30 e continueranno non stop fino a mezzanotte e mezza. Prima però, a partire dalle 16, si ballerà con la musica proposta dai dj e dagli speaker di Radio Anaunia, che durante le due serate terranno compagnia anche al pubblico a casa con chiacchiere e interviste. Mercoledì 21 giugno 2023, infine, si chiude in bellezza a Doss di Pez con il concerto “Musica per te” dei docenti della scuola musicale (alle 15) e di “Non Sol Homensamble” alle 17.30.

ALFA – Andrea De Filippi, in arte Alfa, è un cantautore genovese, classe 2000. Il suo stile musicale oscilla tra il pop, il rap e l’indie. A 8 anni inizia a suonare la chitarra e il pianoforte e a 15 inizia a partecipare ai contest di freestyle. Nonostante la giovane età, ha totalizzato oltre 450 milioni di stream sulle piattaforme digitali e più di 100 milioni di views su YouTube, raggiungendo un triplo disco di platino, tre dischi di platino e sei dischi d’oro. I suoi ultimi video sono entrati nelle tendenze di YouTube. Alfa ha totalizzato numeri importanti anche su Tik Tok: le sue canzoni sono state condivise in oltre 621mila di video. Il suo brano “Cin Cin” ha collezionato oltre 99 milioni di stream su Spotify (entrando in tutte le classifiche italiane, raggiungendo anche la Top 10 della Viral Global) certificandosi triplo platino.

Nel maggio 2020 esce “TeStA Tra Le NuVoLe, pT2”, doppio disco di platino con oltre 53 milioni di stream, è stato inserito nella classifica delle 20 canzoni italiane più ascoltate su Spotify dell’estate 2020. Il videoclip ufficiale nato grazie alla challenge #KissAway su Tik Tok, è disponibile in una short version e in una long version di 25 ore che raccoglie più di 11mila video provenienti da 20 nazioni per un totale di 20mila comparse. Segue “SuL Più BeLLo”, certificato disco di platino e title track del film omonimo prodotto da Eagle Pictures (distribuito sulla piattaforma Amazon Prime Video) e presentato a Roma il 17 ottobre durante Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

Alfa viene candidato ai Nastri d’Argento 2021 con “SuL Più BeLLo” nella categoria “Miglior canzone originale”.

Il 12 novembre 2020 è uscito il singolo “SaN LoREnZo” feat. ANNALISA, certificato disco d’oro. In occasione della release, Alfa ha creato un videogioco gratuito, un’app scaricabile da Apple Store e Google Play.

Il 22 aprile è stato rilasciato “SnoB” (feat. Rosa Chemical) – prod. Marz & Zef, singolo che ha anticipato l’album “Nord” uscito il 14 maggio 2020.

“Nord” (Artist First) è il primo album di Alfa ed è un viaggio personale e professionale che fa tappa tra i desideri e le aspirazioni, passando per gli interrogativi sul futuro di un giovane e promettente artista che vive con consapevolezza il presente grazie alle lezioni del passato. Nel disco sono presenti varie collaborazioni con grandi nomi, giovani artisti e amici di ALFA, tra cui Ariete, Annalisa, Drast e Olly, per arrivare alla nuova scena del rap italiano con Rosa Chemical e VillaBanks, e a grandi produttori quali DRD, Strage, Marz, Zef e DADE. Per il lancio di “NORD” Alfa ha scelto di girare un video in cui performa live alcuni brani dell’album a bordo di una mongolfiera sulle montagne del Trentino.

A giugno 2022 pubblica “You Make Me So Happy”, brano in collaborazione con Mr Gabriel, talentuoso cantautore americano che ha collaborato tra i tanti con Dua Lipa, Lana Del Rey, Maroon Five, James Bay. Nell’estate del 2022 è stato impegnato in tour nelle principali città italiane (Milano, Firenze, Bologna e Genova), terminato con l’esibizione all’Arena di Verona durante l’RTL 102.5 Power Hits Estate 2022.

Pubblica il 30 settembre 2022, assieme a Rosa Linn, talentuosa artista armena in gara all’Eurovision Song Contest 2022, la versione italiana di SNAP, la travolgente hit mondiale che ha superato i 620 milioni di stream su Spotify.

Il 27 novembre 2022 è tornato finalmente dal vivo con il live “Bentornati a Wanderlust” al Fabrique di Milano (sold out), nel quale ha presentato in anteprima il nuovo singolo “5 Minuti”. Alfa è da sempre un giovane portatore di messaggi positivi, all’interno dei suoi testi non ci sono storie di disagio e periferia, ma troviamo brani dedicati all’amore, alle incertezze sul futuro e il diventare adulti, temi cari ai ragazzi della sua età. Per questo, durante lo show al Fabrique, era presente sul palco una panchina gialla: la vernice per colorarla è stata donata da Helpis, una onlus che combatte dal 2005 il bullismo e il cyberbullismo attraverso delle attività che educano al rispetto del prossimo, soprattutto tra ragazzi. La panchina gialla è un simbolo: un segno tangibile, qualcosa di concreto per rompere il velo dell’indifferenza, un luogo di ritrovo che porta i giovani e gli adulti a riflettere su una tematica così cruciale e importante.

Torna a febbraio 2023 con il nuovo brano “Le cose in comune”, cover del celebre brano di Daniele Silvestri. Dopo i sold out ad aprile 2023 nei club italiani, riparte a maggio con le date estive del “Tra le nuvole tour”.

Il 12 maggio pubblica, per Artist First, il nuovo singolo “bellissimissima <3”, un brano che parla di amore in modo diverso rispetto a quello che potremmo aspettarci dal cantante. Alfa attraversa i diversi cliché dell’amore: dalla fase di idealizzazione iniziale fino alle difficoltà e agli equivoci di una relazione vera.

A fine maggio riparte in tour con “Tra le nuvole tour estivo”.

Il 24 febbraio 2024 terrà “Alfa al Forum” la sua prima data al Milano Mediolanum Forum di Assago. Il concerto segna un importantissimo punto di arrivo nella carriera di Alfa, il simbolo della realizzazione del sogno di un artista che considera la musica il suo migliore amico e che gli ha permesso di superare le sue paure e di spiccare il volo collezionando oltre 450 milioni di stream sulle piattaforme digitali.