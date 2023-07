Golf, i risultati dei tornei Garda e Pastificio Felicetti sul green di Sarnonico

lunedì, 31 luglio 2023

Sarnonico (Trento) – Importanti tornei hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa al Dolomiti Golf Club di Sarnonico.

TROFEO DEL GARDA – Si è disputata una delle tappe del circuito del Trofeo del Garda. Si tratta di una Louisiana a coppie con categoria unica. La giornata soleggiata ha fatto da cornice a un campo in ottime condizioni con green scorrevoli e fairway ben rasati. I giocatori che vi hanno preso parte erano circa un’ottantina, provenienti anche dalle vicine regioni di Lombardia e Veneto.

A fine giornata i vincitori sono stati:

1a COPPIA AMICI G.C. Villa Giusti e G.C. Folgaria

FRIGNANI ARMANDO 42 punti

VANZO DONATO

1a COPPIA AMICI G.C. Dolomiti e G.C. Nizza

PELLEGRINI UGO 46 punti

GNECH STEFANO

1a COPPIA MISTA G.C. Folgaria

BRESSAN EMO 44 punti

SALAROLO ROSSELLA

1a COPPIA MASTER G.C. Le Vigne

MALAPELLE GIANPAOLO 40 punti

GALLINA FIORENZA

2a COPPIA NETTO G.C. Le Vigne

RUGGENENTI FRANCO 46 punti

GEROLA ELENA

1a COPPIA NETTO G.C. Ca’ degli ULIVI

SILVESTRINI FLAVIO 47 punti

GOBETTI CHIARA

1a COPPIA LORDO G.C. Dolomiti

MARCOLLA IVO 38 punti

IOB RENZO

A termine della gara premiazione presso la Club House del circolo con attrezzatura sportiva logata Dolomiti. A conclusione della giornata c’è stata la cena offerta presso il ristorante.

FELICETTI GOLF CHALLENGE – Nel weekend si è svolta la nona edizione del “Felicetti Golf Challenge”. Più di 330 i giocatori che hanno partecipato ad uno dei più importanti ed apprezzati tornei della stagione. Il tempo soleggiato e le temperature estive hanno permesso il regolare svolgimento delle gare. Il via è stato dato sabato 29 alle 8 con una partenza shot gun, il secondo round ha giocato alle 13 e il terzo round alle 13:10 sempre con una partenza simultanea, preceduta da una graditissima merenda campana in Club House.

Tantissimi i premi speciali di giornata, su moltissime buche del percorso, nearest to the pin, longest drive, premi a sorpresa per chi ha fatto dei Birdie. Inoltre, è stata premiata Anna Calovi per un meraviglioso Eagle alla buca 10. Complimenti!

La prima giornata si è conclusa con la consegna dei premi speciali e a seguire la deliziosa cena di gala dello Chef stellato Pasquale Torrente, proprietario della trattoria Il Convento, aperta nel 1969 a Cetara, suggestivo borgo della Costiera Amalfitana.

Graditissimo ospite per queste due giornate Manfred Mölgg famoso sciatore alpino italiano specialista delle gare tecniche, vincitore di tre medaglie iridate e di una Coppa del Mondo di slalom speciale, atleta sponsorizzato da Pastificio Felicetti, è giocatore anche di golf che insieme a Riccardo Felicetti ha giocato il Challenge.

Come da programma l’appuntamento continuava il giorno dopo per il 2° e conclusivo giro del Felicetti Golf Challenge. Domenica 30 luglio la gara è iniziata alle 7 del mattino con partenze fino alle 15. Formula di gara: 36 buche medal per la 1^ categoria, stableford per la 2^ e 3^ categoria.

I vincitori finali:

Nearest Pin Men buca 13 PFOESTL FRANZ 1,99 m

Nearest Pin Ladies buca 5 AUER BRIGITTE 1,62 m

Longest Man buca 15 HOLZNER LUKAS

Longest Lady buca 10 CALOVI ANNA

1° JUNIOR CALOVI ANNA 68 pt

1° SENIOR TRISORIO MORENO 70 pt

1° LADY PASQUAZZO ELENA 70 pt

3° NETTO 3a cat. PIOMBO VALENTINA 72 pt

3° NETTO 2a cat. TONELLI CLAUDIO 68 pt

3° NETTO 1a cat. MARCOLLA IVO 146 colpi

2° NETTO 3a cat. TORRESANI NICOLO’ 73 pt

2° NETTO 2a cat. MORI VALENTINO 69 pt

2° NETTO 1a cat. TSCHURTSCHENTHALER MARTIN 145 colpi

1° NETTO 3a cat. BLEGGI JACOPO TANCRED 85 pt

1° NETTO 2a cat. FELICETTI RICCARDO 73 pt

1° NETTO 1a cat. FREDIANI ROBERTO 144 colpi

1° LORDO PFEOSTL FRANZ 143 colpi

BIRDIE BUCA 2 PAVONI FABRIZIO

BIRDIE BUCA 3 LUCIANER PAOLO

COCCIARDI FRANCESCO

GROSSI MICHELE

MINNEI RENATO

BIRDIE BUCA 10 GROSSI MICHELE

SPARER MARKUS

BIRDIE BUCA 18 PFOESTL FRANZ

BORZAGA LEONARDO

ZAVA DARIO

A fine torneo premiazione di giornata e finale con premi Pasta Felicetti. Sono stati due giorni di golf conclusi con gioia, emozione e dove l’amicizia e lo sport hanno fatto da padroni. Un ringraziamento allo sponsor Pastificio Felicetti, leader di mercato nella produzione di pasta biologica di alta qualità, ed in particolare al titolare Riccardo Felicetti ed alla sua famiglia per la splendida organizzazione.

Prossime gare in programma:

Mercoledì 2 agosto HOTEL BRISTOL BUJA CHALLENGE (12esima tappa)

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – viaggio premio finale all inclusive

Sabato 5 agost0 MELINDA AFTERWORK CUP

Stbl. 3 cat. – 9 buche con Apple Cocktail dolce e salato offerto

Domenica 6 agosto INTERNORM BUSINESS GOLF

Medal 1°cat. – 2a e 3a cat. Stbl.