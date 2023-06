Golf, i risultati dei tornei del weekend sul green di Sarnonico

lunedì, 19 giugno 2023

Sarnonico (Trento) – Due tornei hanno caratterizzato il fine settimana al Dolomiti Golf Club di Sarnonico (Trento).

Nella giornata di sabato 17 giugno si è svolta al Dolomiti Golf Club, il torneo “Birra Meckatzer Golf Cup”, che aveva la caratteristica di essere un Afterwork tenutosi su 9 buche. Il birrificio è a conduzione familiare e da quasi 300 anni producono in Algovia, nella Baviera, birre uniche e identitarie che diffondono nel mondo la loro passione per la qualità. Il pomeriggio, tipico di una giornata estiva, ha fatto da cornice ad un campo in ottime condizioni con fairway ben rasati e green scorrevoli.

I giocatori iscritti alla gara erano una cinquantina e, al momento della partenza in gara, hanno ricevuto una pallina da golf logata Meckatzer. Per l’occasione è stato messo anche un premio speciale, un nearest to the pin alla buca 16.

La gara Stableford 1 categoria ha visto come vincitori a fine giornata i seguenti giocatori:

Nearest Pin Man buca 16 HINRICHS ANNA 3,69 m

1° NETTO LADY HINRICHS ANNA 20 pt

1° NETTO MAN VANZO LORENZO 25 pt

1° LORDO LADY HEIDEGGER OLGA 14 pt

1° LORDO MAN HOLZNER LUKAS 23 pt

Invece ieri si è svolta l’ormai tradizionale trofeo Itas Assicurazioni organizzato dall’Agenzia di Assicurazioni di Cles rappresentata da Luca Valentini. I giocatori iscritti alla gara erano circa sessanta e hanno goduto di una splendida giornata soleggiata, con temperature intorno ai 20 gradi. Il campo era in ottime condizioni con fairway, green e rough ben rasati, verdi e folti.

La formula di gara era stableford 3 categorie con l’inserimento di una categoria speciale, quella dei Clienti Itas. Di seguito i vincitori di giornata:

1° NETTO 3a cat. SCHWABL REINHOLD 43 pt

1° NETTO 2a cat. ZANELLA RENATO 41 pt

1° NETTO 1a cat. CUNIAL DENIS 42 pt

1° LORDO ILLMER HANNES 33 pt

1° CLIENTE ITAS MALFATTI ROBERTO 39 pt

1° SENIOR CARRARA GIOVANNI 39 pt

1° LADY CAGOL LORETTA 37 pt

Prossime gare in programma:

Mercoledì 21 giugno – HOTEL BRISTOL BUJA CHALLENGE (6a tappa)

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – viaggio premio finale all inclusive

Venerdì 23 giugno – BMW ACTIVA AFTERWORK

Stbl. 3 cat. – 9 buche con aperipizza e test drive BMW

Domenica 25 giugno – CENTRO PORSCHE BOLZANO GOLF CUP

Stbl. 3 categorie + Premi Estrazione / Speciali