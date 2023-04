Golf Dolomiti, i risultati del trofeo Comune di Sarnonico

martedì, 11 aprile 2023

Sarnonico (Trento) – Sul green di Sarnonico (Trento) è stato disputato il trofeo Comune di Sarnonico, sponsorizzato dallo stesso Comune proprietario degli ettari di terreno dove si sviluppa il percorso del Golf Dolomiti.

Circa una sessantina i partecipanti iscritti alla gara che hanno giocato in un campo in buone condizioni con green e fairway in ripresa dopo il lungo inverno. La giornata è stata soleggiata e leggermente ventosa con temperature intorno ai 12 gradi.

La formula di gara era composta da tre categorie stableford con i seguenti vincitori di giornata:

Nearest Pin Man buca 16 PFOESTL FRANZ 2,70 m

Nearest Pin Lady buca 13 HEIDEGGER OLGA 3,78 m

Longest Man buca 10 VISANI ANDREA

Longest Lady buca 11 HEIDEGGER OLGA

1° SENIOR TORRESANI CORNELIO 37 pt

1° LADY FRIZZERA SANDRA 37 pt

2° NETTO 3a cat. ZADRA NADIA 40 pt

2° NETTO 2a cat. TARANTINO MAURO 37 pt

2° NETTO 1a cat. HEIDEGGER OLGA 37 pt

1° NETTO 3a cat. ZADRA PAOLO 41 pt

1° NETTO 2a cat. MARTINI DOMENICO 41 pt (nella foto la premiazione)

1° NETTO 1a cat. PARTH ALEX LEO 38 pt

1° LORDO GRASSL DANIEL HENDRIC 33 pt

Durante la premiazione sono stati consegnati capi d’abbigliamento ed attrezzattura dei migliori marchi del panorama golfistico. L’evento si è concluso con una gustosa cena di prodotti del territorio.

Prossima gara in programma:

Domenica 16 aprile CENTRO PORSCHE BZ GOLF CHALLENGE The 1st

Stbl. 3 cat. – Ranking Stagionale – CENA OFFERTA

Per gli ospiti Costo Gara 70 euro – junior 48 euro.