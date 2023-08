Golf Club Dolomiti, i risultati dei trofei Melinda Afterword e Centro Porsche Bolzano

lunedì, 21 agosto 2023

Sarnonico (Trento) – Doppio appuntamento al Golf Club Dolomiti con la quarta tappa sia Melinda Afterword che del Centro Porsche Bolzano Golf Challenge.

Nella giornata di sabato 19 agosto si è svolta la quarta tappa “Melinda Afterwork Cup”, sponsorizzata dal consorzio Melinda della Val di Non, gara su 9 buche con formula 3 categorie stableford.

Circa una quarantina i giocatori che hanno partecipato al torneo godendo di un pomeriggio soleggiato e con temperature intorno ai 25 gradi, ideale per giocare a golf e rilassarsi nell’immenso verde del campo di gioco.

Il percorso, in buone condizioni, con la giusta compattezza, ben rasato e con green scorrevoli ha dato vita a sfide avvincenti.

A fine giornata i vincitori sono stati:

1° SENIOR BORZAGA LUCA 20 pt

1° LADY MELLARINI MANUELA 21 pt

2° NETTO 3a cat. CORSI GIANLUIGI 22 pt

2° NETTO 2a cat. RIZZOLLI ERNST 20 pt

2° NETTO 1a cat. TORRESANI CORNELIO 17 pt

1° NETTO 3a cat. SEGNA GABRIELLA 22 pt

1° NETTO 2a cat. TORRESANI NICOLO’ 26 pt

1° NETTO 1a cat. FELICETTI RICCARDO 17 pt

1° LORDO GROSSI MICHELE 19 pt

Invece nella giornata di domenica 20 agosto si è svolta la quarta tappa del Centro Porsche Bolzano Golf Challenge. La gara fa parte del circuito composto da 6 tappe delle quali verranno prese in considerazione i 4 migliori punteggi per il ranking stagionale dove in palio ci saranno ricchi premi per i vincitori; tra cui tasse gara, green free e sconti sulle quote associative per il 2023.

Oltre ai premi finali, in ogni tappa è prevista la premiazione di giornata, con articoli d’abbigliamento e d’attrezzatura dei migliori marchi, prodotti di cosmesi ed enogastronomici.

Circa centoventi i giocatori iscritti alla gara che hanno giocato in un campo in ottime condizioni con green scorrevoli e fairway ben rasati. La giornata è stata soleggiata, con temperature intorno ai 25 gradi. La formula di gara era composta da tre categorie stableford.

I vincitori di giornata sono stati:

1° SENIOR COLOMBINI RENZO 38 pt

1° LADY DECO’ KATJA 37 pt

2° NETTO 3a cat. POSTAL UMBERTO 42 pt

2° NETTO 2a cat. FRANCESCHINI SERGIO 39 pt

2° NETTO 1a cat. CUNIAL DANIS 37 pt

1° NETTO 3a cat. VANZO LORENZO 43 pt

1° NETTO 2a cat. TAIT GABRIELE 41 pt

1° NETTO 1a cat. MINNEI RENATO 40 pt

1° LORDO GROSSI MICHELE 31 pt

Prossime gare in programma:

Domenica 27 agosto – FIT39ex BRIDGESTONE GOLF CUP by A.L. GOLF

Stbl. 3 cat. – Premi speciali – MERENDA OFFERTA