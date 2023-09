Golf a Sarnonico: i risultati dei tornei Ladies Cup, Melinda e Cristoforetti

lunedì, 11 settembre 2023

Sarnonico (Trento) – Tre tornei hanno caratterizzato la settimana appena conclusa al Dolomiti Golf Club di Sarnonico (Trento).

Si è svolta presso il Dolomiti Golf Club di Sarnonico la Ladies Cup 2023. Una cinquantina le giocatrici in gara che hanno goduto di una giornata soleggiata con temperatura intorno ai 20 gradi. Le giocatrici si sono divertite su un campo in buone condizioni, con un tappeto erboso nei fairway e nei rough ottimi. La formula di gioco era Stbl. con regolamento a parte e riservata Ladies.

Di seguito le vincenti:

1° GC Dolomiti 147 10 34 44

2° GC Golf St. Vigil Seis 139 9 30 39

GC Lana 133 8 36 44

4° GC Petersberg 128 7 27 34

5° GC Pustertal 100 6 30 36

6° GC Sterzing 55 5 24 29

1° GC Dolomiti 44

2° GC Lana 44

3° GC Golf St. Vigil Seis 39

GC Pustertal 36

5° GC Petersberg 34

6° GC Sterzing 29

1° Netto RIER ROSI 42 pt.

2° Netto MAYR MONIKA 39 pt.

1° Lordo HEIDEGGER OLGA 27 pt.

1° squadra Netto DOLOMITI GC 147 pt. (nella foto sotto)

Longest Drive GRADL MANUELA

PIRONE DEBORAH 1,62 m

La premiazione ha visto tutte le vincitrici omaggiate con articoli offerti dalle Ladies del Dolomiti Golf Club. Un sentito ringraziamento a tutte le Ladies del Dolomiti Golf per la vittoria di giornata e per il momentaneo primo posto nella classifica generale ed in particolare alla nostra capitana Deborah Pirone per l’organizzazione.

Sabato scorso – 9 settembre – si è svolta l’ultima tappa “Melinda Afterwork Cup” al Golf Dolomiti, sponsorizzata dal consorzio Melinda della Val di Non, gara su 9 buche con formula 3 categorie stableford.

Circa una quarantina i giocatori che hanno partecipato al torneo godendo di un pomeriggio soleggiato e con temperature intorno ai 20 gradi, ideale per giocare a golf e rilassarsi nell’immenso verde del campo di gioco.

Il percorso, in buone condizioni, con la giusta compattezza, ben rasato e con green scorrevoli ha dato vita a sfide avvincenti.

A fine giornata i vincitori sono stati:

1° SENIOR STEIN GERHARD 18 pt

1° LADY RICCADONNA ALICE 18 pt

2° NETTO 3a cat. BORZAGA LUCA 18 pt

2° NETTO 2a cat. CARRARA GIOVANNI 18 pt

2° NETTO 1a cat. BRUGGER MARKUS 15 pt

1° NETTO 3a cat. SCHAD NATALIA 25 pt

1° NETTO 2a cat. SONN FAUSTO 21 pt

1° NETTO 1a cat. TORRESANI CORNELIO 15 pt

1° LORDO GROSSI MICHELE 13 pt

Al rientro i giocatori si sono goduti un gustoso “Apple cocktail” con uno spuntino alla terrazza della Club House.

Ieri – domenica 10 settembre – si è tenuto il tradizionale e longevo torneo “Trofeo Cristoforetti Petroli”. Questa gara, presente oramai da oltre 20 anni nel nostro calendario, ha visto la partecipazione di un centinaio di giocatori. La giornata è stata soleggiata e con temperature intorno ai 20°C. Il campo si è dimostrato in buone condizioni con green scorrevoli e fairway ben rasati.

La formula di gioco era composta da tre categorie stableford che hanno visto vincere i seguenti giocatori:

Nearest Pin buca 13 TREVISAN MASSIMILIANO 87 cm

Nearest Pin buca 16 JUNGGEBURT NICOLE 1,77 m

1° SENIOR CALOVI ALFIO 38 pt

1° LADY POEHLI FRANZISKA 38 pt

2° NETTO 3a cat. SPRINGHETTI CLAUDIA 41 pt

2° NETTO 2a cat. LUCIANER PAOLO 40 pt

2° NETTO 1a cat. RAUTSCHER PAUL 36 pt

1° NETTO 3a cat. MAYR MONIKA 41 pt (nella foto alla premiazione)

1° NETTO 2a cat. NONES ANGELO 40 pt

1° NETTO 1a cat. FATTOR STEFANO 37 pt

1° LORDO HOLZNER LUKAS 36 pt

Al termine della gara si è tenuta la cerimonia di premiazione, presso la Club House del circolo, con confezioni di palline, Pitchmark e buoni carburante. A conclusione dell’evento è stata offerta una gustosa cena completa di ogni portata, dall’antipasto al dolce. Un ringraziamento alla famiglia Cristoforetti, in particolare alla nostra socia Ivana e alla figlia Laura per la sponsorizzazione della gara.

Inoltre, un ringraziamento al ns. socio nonché dipendente della Cristoforetti Spa, Michele Grossi, per la disponibilità e la collaborazione dimostrataci ogni anno nell’organizzazione del torneo.

