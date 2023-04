“Giù le mani dal Trentino”: sull’orsa JJ4 il presidente Fugatti risponde agli animalisti

domenica, 16 aprile 2023

Trento – “Giù le mani dal Trentino, prima di parlare dovete conoscere il territorio e non descriverlo seduti dietro al una scrivania”, così si è espresso il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, intervista dalla trasmissione Zona Bianca di Rete4 sulla questione dell’orsa JJ4.

Durante la trasmissione sono stati sentiti i familiari di Andrea Papi, 26 anni, ucciso dall’orsa JJ4 nella serata del 5 aprile scorso. La madre Franca Ghirardini, il padre Carlo, la sorella Laura e la fidanzata Alessia Gregori. La madre ha raccontato il pomeriggio del 5 aprile, quando Andrea è uscito per una gita verso la malga Gru, le preoccupazioni quando il figlio non rispondeva al cellulare e la tragica notizia. “Penso che porterò questo dolore fin quando vivrò”, sono state le parole della madre di Andrea Papi, mentre il padre Carlo ha detto “C’è rabbia, non c’è stato alcun intervento quando c’erano stati dei feriti. Si doveva intervenire prima”.

L’assessore provinciale trentina Giulia Zanotelli ha risposto a giornalisti e alla parlamentare Maria Vittoria Brambilla: “ Prima di parlare dovete conoscere il Trentino, con la popolazione che vive a contatto e nel bosco, e per noi è imprescindibile tutelare i cittadini”.

Nell’intervista il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha spiegato il progetto – datato 1998 – e le richieste avanzate negli ultimi anni sugli orsi. Poi si è soffermato sulla decisione del Consiglio di Stato del 2020 che ha respinto la richiesta dalla Provincia di spostare o abbattere l’orsa JJ4, ritenuta problematica. L’intervento di Maurizio Fugatti è stato: “Ma di cosa stiamo parlando: di fronte all’aggressione e alla morte di un giovane trentino, stiamo ancora a chiederci se sia corretto o no abbattere o spostare l’orsa?. Noi e in primis il sottoscritto ha l’obbligo di mantenere la sicurezza sta dalla parte dell’uomo“. “Ci chiediamo ancor oggi – è la conclusione di Maurizio Fugatti – il perché di quella decisione, che poteva evitare la tragedia di Caldes”. E questo apre il fronte giudiziario e la discussione delle prossime settimane.

di An Pa.