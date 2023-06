Giro di vite sulle strade delle Valli del Noce: motociclisti sanzionati

martedì, 13 giugno 2023

Cles (Trento) – Controlli e sanzioni sulle strade delle Valli del Noce da parte dei carabinieri della Compagnia di Cles e della Polizia Locale Anaunia del principale centro noneso: messe in campo nell’ultimo weekend con ben 24 pattuglie, impiegate dalla mattina alla sera al fine di tutelare tutti gli utenti della strada e garantire l’osservanza delle norme che disciplinano la circolazione di auto e moto, con particolare riguardo agli appassionati delle due ruote.

Sono stati 125 i motociclisti controllati dai militari e dagli agenti lungo le strade della Val di Sole, della Val di Non e della Comunità della Paganella, centauri in prevalenza italiani, ma anche di varie nazionalità, tedeschi, austriaci, statunitense, ungherese e Repubblica Ceca.

A dar manforte, insieme ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cles, anche la Polizia Locale Anaunia, con cui sono stati effettuati posti di controllo congiunti, in particolare sulla statale 43, finalizzati a rilevare le infrazioni commesse dagli automobilisti e, soprattutto, dai motociclisti. 10 le sanzioni comminate ad altrettanti centauri, gli articoli violati vanno dal superamento della striscia continua a comportamenti in violazione di specifica segnaletica stradale, dal divieto di sorpasso all’eccesso di velocità. L’intensificazione dei servizi esterni, coordinati dalla Compagnia Carabinieri e con l’apprezzabile e sinergica collaborazione della Polizia Locale di Cles e delle altre Polizie Locali dislocate nelle Valli del Noce, proseguirà per tutta l’estate al fine di garantire sempre più sicurezza sulle strade del territorio, sia principali che secondarie, anche con l’ausilio di etilometri dell’Arma e rilevatori di velocità in dotazione alle polizie intercomunali o municipali.

di C. P.