Giovane runner morto nei boschi a Caldes, ipotesi e reazioni

giovedì, 6 aprile 2023

Caldes (Trento) – Giovane runner trovato morto nel bosco sopra Caldes (Trento). Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti l’aggressione da parte di un animale selvatico di grossa taglia, tra cui un orso. Sul cadavere del 26enne sono state trovate diverse ferite. Le cause del decesso di Andrea Papi, 26 anni, residente in Val di Sole, saranno accertate dal medico legale. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Trento.

Andrea Papi era uscito nel pomeriggio di ieri per una corsa nel bosco e non ha fatto rientro, così in serata sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri della Compagnia di Cles, con le unità cinofili, e i vigili del fuoco volontari. Nella notte la scoperta del corpo privo di vita con diverse ferite e per questo spunta l’ipotesi dell’aggressione da parte di un animale selvatico, tra cui un cervo o un orso.

Sul posto, oltre agli inquirenti, il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, presidente della Provincia, e Raffaele De Col, dirigente della Protezione civile.

UCCISO DA GRANDI PREDATORI IN TRENTINO?

“L’ipotesi accreditata anche a livello ufficiale ormai dell’uccisione di un ragazzo uscito per una corsa nei boschi della Val di Sole in Trentino da parte di un animale selvatico impone una l’accelerazione sulle politiche di vigilanza a livello territoriale sui grandi predatori”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari Costituzionali della Camera Alessandro Urzì.

“È ormai ben chiaro che in gioco non c’è più solo, come accaduto in precedenza, un interesse economico di agricoltori e allevatori di montagna – chiarisce Urzì – ma anche la stessa sicurezza delle persone in ambienti in cui si è diffusa una fauna selvatica predatoria, ad iniziare da orsi e lupi. Le iniziative avviate e sostenute dal governo hanno posto già per tempo l’emergenza nella agenda delle priorità, ora dalle comunità locali alle istituzioni nazionali (anche quelle chiamate a vigilare sulla tutela della fauna selvatica) vanno poste in essere misure di contenimento e di autentica difesa della sicurezza di residenti, operatori economici e turisti, se non si vuole che il pur rilevante interesse ambientale, interpretato in senso ideologico, non prenda il sopravvento sul superiore interesse di chi vive la montagna”.

“In questo momento sono in corso accertamenti a Caldes, dove il cadavere di un uomo – sembrerebbe un giovane ragazzo scomparso ieri pomeriggio dopo essere uscito per una corsa – è stato rinvenuto presso la località conosciuta come “sesta curva”, dove pare sia stato aggredito da un animale selvatico (probabilmente un grande carnivoro). Secondo i primi rilievi, sembrerebbe che il giovane sia stato aggredito sulla strada, trascinato nel bosco e, una volta lì, sventrato. Fatto questo che, se verificato, rappresenterebbe un dettaglio agghiacciante. Dispiace, in queste occasioni, ribadire come il sottoscritto sia stato facile premonitore di un avvenimento condizionato dall’impossibilità – dovuta al bisticcio di competenze tra Stato e Provincia autonoma di Trento – di gestire il problema della convivenza dell’uomo con i grandi carnivori in un piccolo territorio di montagna come il nostro. All’inizio di marzo, a seguito dell’aggressione avvenuta a Rabbi dicevo: “Questo succede perché è prevalsa la linea irrazionale dei fondamentalisti, quella di chi pensa che l’orso valga più dell’essere umano e che pertanto sono disposti a vedere un uomo morto. Oggi, che ci troviamo a piangere la scomparsa di una persona, mentre ci stringiamo alla famiglia del ragazzo, pensiamo a questi progetti che da opportunità, sono inevitabilmente divenuti una problematica”, così Claudio Cia, Capogruppo di FDI in Consiglio nella Provincia autonoma di Trento e Consigliere Regionale del Trentino-Alto Adige.

“Non possiamo più aspettare! La Provincia si confronti con il Governo per legalizzare l’utilizzo dello spray antiorso”

In questo momento sono in corso accertamenti a Caldes, dove è stato ritrovato il cadavere di un ragazzo, scomparso ieri pomeriggio dopo che era uscito per una corsa, che pare sia stato aggredito da un animale selvatico.

Già all’inizio di marzo, a seguito dell’aggressione avvenuta nei boschi di Rabbi, ero intervenuta segnalando che in altri contesti ove la convivenza tra esseri umani e grandi carnivori risulta difficile, l’Ente pubblico è intervenuto normando la possibilità di utilizzo dello spray antiorso: uno strumento che esiste ormai da oltre 35 anni e che, oltre a costare solo qualche decina di euro, garantisce un elevato livello di efficienza ed affidabilità, essendo in grado di tranquillizzare i residenti delle aree in cui l’animale si è insediato, favorendo l’accettazione sociale della specie, evitando esperienze fortemente traumatiche, imprimendo agli orsi coinvolti una lezione duratura e soprattutto tutelando al contempo la sicurezza tanto delle persone quanto degli animali. Lo spray, a base di capsicina (principio attivo del peperoncino, che deve essere pari almeno all’1-2%), affinché possa esercitare una efficace azione dissuasiva deve avere un volume adeguato (almeno 225 ml), una gittata fino a 8-10 metri e delle caratteristiche molto precise: una durata dello spruzzo di almeno 6 secondi con getti ripetuti e potenti.

Nello stringermi ai cari del ragazzo in questo triste momento, ribadisco come la situazione attuale non sia più tollerabile. L’auspicio è pertanto che la Provincia autonoma di Trento, come già fatto negli scorsi mesi per quanto riguarda i Custodi forestali, si confronti con il Governo affinché si introduca quanto prima anche in Italia – come già accaduto peraltro in molti Paesi in Europa (Slovenia, Grecia, Polonia, Bulgaria e Svezia) – la possibilità di utilizzo dello spray antiorso, superando le resistenze generate dalla diffidenza dovuta ad una scarsa conoscenza e ai timori legati ad un utilizzo improprio di tale strumento”, consigliere provinciale Katia Rossato (Fdl)