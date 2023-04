Giovane aggredito dall’orso a Caldes, reazioni e posizioni

sabato, 8 aprile 2023

Val di Sole – Proseguono le reazioni dopo l’aggressione mortale dell’orso ad Andrea Papi, 26 anni, a Caldes.

IL PATT – In segno di profondo rispetto e umana solidarietà per l’incolmabile dolore che colpisce oggi la famiglia di Andrea Papi, la Valle di Sole e l’intero Trentino, la sezione del PATT della Val di Sole, in accordo col Gruppo Consiliare Provinciale PATT, ha deciso di rinviare a data da destinarsi l’incontro pubblico sul tema dell’Autonomia intesa come responsabilità e non privilegio, previsto per mercoledì 12 aprile nella Sala delle Assemblee della comunità di Valle a Malè.

L’intero Partito Autonomista è, in questo terribile momento, vicino con affetto alla famiglia Papi e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere e apprezzare Andrea per la sua innata simpatia e per la sua generosa disponibilità a favore della sua comunità. Il PATT rinnova il proprio impegno perché la sicurezza e la tutela della vita umana siano sempre al primo posto in ogni politica pubblica.

TRAGEDIA ANNUNCIATA – “In queste ore gli animalisti da salotto, nel tentativo di scagionare le scelte del passato sbagliate, ne stanno minimizzando le responsabilità con una tesi difensiva offensiva. Secondo un modo miope di vedere la vita, anche la vittima avrebbe le sue colpe, in quanto avrebbe dovuto starsene a casa rinunciando – di fatto – a vivere il territorio custodito e valorizzato dai suoi genitori e dai suoi antenati. Essi paiono ignorare in primis che i boschi in Trentino ricoprono una superficie pari al 63% del territorio provinciale, in secondo luogo che da secoli (anche prima che l’orso venisse eliminato e reintrodotto) i nostri paesini sono lambiti dai boschi e che proprio per la tranquillità che riescono a trasmettere sono meta dei turisti e da ultimo che, in più di un’occasione, sono stati avvistati esemplari di orsi confidenti aggirarsi nei centri abitati. Risulta evidente che la Provincia autonoma di Trento in questo momento si trova davanti ad un bivio: scegliere se eliminare il solo aggressore, continuando nella gestione degli altri come se nulla fosse accaduto, oppure impostare una seria politica di selezione, suffragata anche da elementi scientifici (in primis la povertà genetica degli orsi trentini), che porti alla riduzione del numero di orsi presenti sul nostro territorio, in modo che sia compatibile con la convivenza con l’uomo. Medesimo ragionamento si può applicare anche alla gestione dei lupi. A mio parere risulta quindi chiaro che, una volta chiarito il litigio di competenze tra Stato e Provincia, sul tema della gestione dei predatori in Trentino, servirà una classe politica adeguata e in grado di assumersi le proprie responsabilità (anche in termini legali, se necessario) per difendere la nostra gente, evitare lo spopolamento delle nostre valli e la conseguente omologazione a livello cittadino, che comporterebbe la definitiva scomparsa delle nostre specificità e rappresenterebbe la fine della nostra Autonomia”, commenta Claudio Cia, Capogruppo di FDI in Consiglio nella Provincia autonoma di Trento e Consigliere Regionale del Trentino-Alto Adige.

ISPRA FACCIA IL SUO LAVORO – Quella avvenuta a Caldes è una tragedia annunciata e l’Ispra (l’Istituto superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale) è il primo che deve salire sul banco degli imputati. Rinnovando le condoglianze alla famiglia vogliamo ricordare che più e più volte il Presidente Maurizio Fugatti aveva lanciato l’allarme nelle interlocuzioni che si sono succedute in questi 5 anni, ma senza successo. La Provincia Autonoma di Trento aveva chiesto di poter intervenire con urgenza nei confronti dei grandi carnivori problematici e la necessità di realizzare al più presto un piano di contenimento degli orsi visto il numero diventato ormai eccessivo rispetto alla morfologia del territorio. Ispra, invece, si è sempre messa di traverso, ha sempre ignorato gli appelli da parte di Piazza Dante. Basti guardare l’ultima bozza sperimentale sul piano contenimento dei lupi. L’Istituto ministeriale non ha minimamente preso in considerazione le proposte della Pat che cercavano di rispondere alle necessità del territorio, ma addirittura ha cercato di ostacolare l’avvio del piano di sperimentazione proponendo dei criteri che non sono per nulla applicabili in Trentino. Di fatto ad oggi Ispra non tutela la sicurezza dei cittadini. Siamo di fronte a una serie infinita di burocrati che non prendono decisioni, se ne lavano le mani e quella che ci va di mezzo è la vita delle persone. Si arrampicano sugli specchi con la scusa che il parere di Ispra è obbligatorio, ma non vincolante. Se così fosse allora siamo di fronte all’ennesimo ente inutile che è meglio che chiuda oggi stesso e si affidi la gestione dei grandi carnivori ai singoli territori. Se questo non fosse vero allora noi vogliamo proseguire su un percorso serio e responsabile che veda però un cambio di approccio su un tema che riguarda i territori di montagna perché non è possibile che su un tema così delicato assistiamo ancora oggi a interventi da parte di soggetti senza alcuna competenza in materia o che non conosca minimamente la vita in montagna. Il Trentino deve essere supportato in ogni forma da Ispra che non può più latitare come sta facendo oltre che sui grandi carnivori anche su fauna e specie alloctone. Il Trentino è stanco di questa gestione. Faremo leva in Parlamento con tutte le nostre forze perché non vogliamo che anche questa situazione porti allo spopolamento delle montagne. Come Lega abbiamo ribadito più volte che qui non c’è più solo da tutelare l’agricoltura di montagna, ma la sicurezza e la vita dei nostri concittadini. Già 5 anni fa avevamo presentato una proposta di legge in Parlamento che conferisce alle regioni e provincie autonome la facoltà di intervenire contro gli animali che possano risultare pericolosi non solo per gli esseri umani, ma anche per la conservazione degli habitat naturali, della flora e fauna selvatica. È solo da votare. Oggi davanti alla morte di questo ragazzo è ora di farla finita con le battaglie ideologiche. Tutte le istituzioni devono essere unite nelle necessarie azioni che dovranno essere fatte d’ora in poi per il contenimento di grandi carnivori nel nostro territorio. Non vogliamo piangere altri morti. Vogliamo che trentini e turisti vivano i nostri boschi in assoluta sicurezza”, lo dichiarano i capigruppo in commissione ambiente alla Camera Gianpiero Zinzi e al Senato Tilde Minasi, la deputata Vanessa Cattoi e la senatrice Elena Testor.

OIPA – Un amministratore mosso da spirito di vendetta e che va alla rappresaglia: questo appare oggi più che mai il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ha dichiarato guerra agli orsi che fanno gli orsi. Un amministratore in campagna elettorale – le elezioni provinciali si terranno il prossimo ottobre – che in nome della “sicurezza” delle proprie comunità non si cura né di coloro che non vogliono il sangue di animali colpevoli di seguire il loro istinto naturale, né di rispettare l’articolo 9 della Costituzione, arrivando a chiedere lo stravolgimento della normativa, europea e nazionale, a tutela di specie protette. Così, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), all’indomani della conferenza stampa del presidente Fugatti in cui ha di fatto annunciato di volere il dimezzamento della popolazione degli orsi e per di più con metodi “sommari”. Questo il campionario di frasi usate ieri sera dal presidente Fugatti: “Non mi preoccupo delle modalità di cattura”. “Per troppo tempo, qui, ci si è occupati delle problematiche degli orsi. Per troppo tempo ci si è occupati del benessere degli orsi”. “Ora il percorso viene invertito. Ma non da noi che per noi è sempre quello, ma chiediamo che sia invertito dalle comunità competenti”. E, soprattutto: “Non mi preoccupa il benessere degli animali e come verranno catturati. E non mi preoccupa neanche se i nostri organi dovessero sbagliare animale nelle azioni che fanno per identificare il soggetto”. Un amministratore e un’amministrazione coscienziosi dovrebbero rappresentare tutti i portatori d’interesse, dovrebbero agire nel rispetto delle norme di salvaguardia della biodiversità e non dovrebbero essere mossi da spirito di rappresaglia, da spirito di vendetta. Chi vuole un Trentino macchiato di sangue di orsi che fanno gli orsi non può rappresentare tutta la comunità. L’Oipa torna a ricordare che esiste sempre un modo per convivere serenamente con gli animali che vivono nel loro habitat. Altre Regioni lo dimostrano. Le istituzioni mettano un maggiore impegno nella diffusione d’informazioni utili a tal fine e attivino, con le categorie produttive, misure di salvaguardia nel rispetto della vita animale, tutelata dall’articolo 9 della Costituzione.