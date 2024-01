Giorno della Memoria, le iniziative in provincia di Trento

mercoledì, 24 gennaio 2024

Trento – Il 27 gennaio di ogni anno il mondo ricorda le vittime dell’Olocausto: anche quest’anno sono numerosi gli appuntamenti promossi da una rete di soggetti sul territorio per non dimenticare. Fra le iniziative alle quali ha dato il proprio contributo anche la Provincia autonoma di Trento vi è il festival della memoria, “Living Memory”, che ha preso avvio il 15 gennaio e si concluderà il prossimo week end.

Un altro percorso, che ormai è diventato un appuntamento fisso nel calendario, è Promemoria Auschwitz.EU, il viaggio della memoria che offre la possibilità a più di 400 giovani altoatesini, trentini e tirolesi, di visitare il ghetto ebraico di Cracovia e i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau; all’interno di questo progetto, sostenuto dalla Provincia di Trento in collaborazione con quella di Bolzano, c’è anche il Memowalk del 27 gennaio, una visita ad alcuni luoghi significativi di Trento alla quale parteciperanno 200 giovani da tutto il Trentino.

Living Memory

E’ partita nei giorni scorsi e si concluderà il 29 gennaio la quarta edizione di “Living Memory: la libertà della scelta”, che quest’anno si tiene a Trento, Rovereto, Cles, Tione, Pozza di Fassa e Riva del Garda ed è organizzato dall’associazione Terra del Fuoco Trentino. La manifestazione si chiuderà nel fine settimana dal 26 al 29 gennaio con ospiti e appuntamenti importanti. Prenotazioni e calendario sul sito terradelfuocotrentino.org

Promemoria Auschwitz.Eu

Si tratta di un progetto regionale di memoria ed educazione alla cittadinanza, nonché di promozione della partecipazione giovanile, curato dalle associazioni Deina Trentino-Alto Adige, Arci del Trentino e di Bolzano, cofinanziato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Promemoria Auschwitz.Eu coinvolge giovani dai 17 ai 25 anni, provenienti dai tre territori dell’Euregio: in questa edizione partecipano 178 ragazzi e ragazze trentini, 50 giovani del Land Tirol e 164 dell’Alto Adige. I giovani trentini sono seguiti da 20 tutor e da 4 membri dello staff. Nell’ambito di Promemoria Auschwitz.Eu rientra il Memowalk in programma il 27 gennaio alle 14, una visita audio-guidata nei luoghi della memoria di Trento che furono teatro di fatti tragici durante la Seconda guerra mondiale e che coinvolge i ragazzi e ragazze trentini con i loro tutor.

Shoah e memoria: l’immagine ritrovata

Il 22 gennaio alle 17, presso l’Aula grande della Fondazione Bruno Kessler, in Santa Croce a Trento è in programma l’appuntamento “Shoah e memoria: l’immagine ritrovata”, nell’ambito del ciclo di incontri e proiezioni “La strana coppia. Il cinema e la storia”, promosso da FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Fondazione Museo storico del Trentino, associazioni il Funambolo e Harpo Lab. E’ previsto l’intervento della storica Anna Veronica Pobbe, autrice del volume “Un manager del Terzo Reich: Il caso Hans Biebow” (Laterza 2023), e della sociologa Sara Zanatta della Fondazione Museo storico del Trentino; al termine della conversazione sarà proiettato il film “Three minutes: a lengthening” (2022, 69′, regia di Bianca Stigter), sulla vita in un villaggio ebraico in Polonia poco prima della sua distruzione a partire da tre minuti di pellicola ritrovata.