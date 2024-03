Giochi mondiali invernali dei trapiantati, oro a Marco Panizza

venerdì, 8 marzo 2024

Bormio (Sondrio) – Oro Mondiale per il solandro Marco Panizza, vittorioso nello sci di fondo – categoria 50-59 anni – alla 12esima edizione dei Giochi mondiali invernali dei trapiantati a Bormio. L’atleta trentino ha dedicato la sua vittoria al suo donatore, alla moglie, ai figli ed alla sua grande famiglia, nonchè agli amici di Transplant Sport Club. “Complimenti Marco: la tua determinazione, la tua costanza ed il tuo impegno hanno portato a questo grandissimo risultato. Sei di grande esempio, portando alto il valore del trapianto”, così il sindaco di Vermiglio Michele Bertolini e l’Amministrazione comunale.

Il medagliere azzurro al World Transplant Winter Games 2024 di Bormio è di 9 medaglie in 2 giorni. Oltre a Marco Panizza, i ciaspolatori italiani si aggiudicano 5 medaglie – 3 ori, 1 argento e 1 bronzo – sbaragliando le altre nazioni concorrenti nella gara di ciaspole da 2 km, oro per il giovane trentino Stefano Dalvai. Il bolzanino George Thurner, aggiunge un altro bronzo alla sua collezione, ottenendo il terzo posto nella categoria 60-69. In campo femminile Patrizia Babini, perugina donatrice di rene, regala alla Nazionale Italiana Trapiantati il primo oro.