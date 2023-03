Gimkana Sci fondo a Vermiglio: ultimo atto prima dei Campionati Italiani. I risultati

lunedì, 13 marzo 2023

Vermiglio – La neve scarseggia ovunque, le temperature sono primaverili, ma senza andare a fondo, e la neve ha resistito per il circuito breve con ostacoli del format “gimkana”, alla pista Laghetti di Vermiglio.

110 ragazzi ed allievi si sono misurati individualmente su un percorso breve, tra i 3 minuti e 40 ed i 5 minuti di gara, con diversi ostacoli, dove serve concentrazione, agilità, rapidità ed una certa fortuna. In base al tempo effettuato si sono poi confrontati in batterie di 6 atleti, sullo stesso percorso, dove qualche ostacolo veniva rimosso, ma la contemporanea presenza di più atleti ha aumentato le cadute ed il reciproco intralcio. Un format adrenalinico e spettacolare.

Tra gli allievi, oro ad Alice Leoni (G.S.Marzola) e Fabio Mozzi (S. Brentonico), argento Noemi Parisi (Made 2 Win) e Massimiliano Mosca (U.S. Carisolo), bronzo Gaia Leoni e Emanuele Ferrari (entrambi G.S. Marzola).

Tra i ragazzi oro a Martina Bettega (U.S. Primiero) ed Emanuele Zamboni (Ledrense), argento Camilla Morelato (Marzola) e Federico Sartori (Ledrense) bronzo Heidi Debertolis (U.S. Primiero) e Oscar Gianola (Nordic ski Valsassina). Tra gli atleti di casa quarta Lisa Brusaferri (all), tra le ragazze 4° Sofia Longhi, 7° Chantal Moreschini, 11° Beatrice Rosatti, 13° Greta Carolli, 14° Marta Moreschini; tra i ragazzi 6° Mauro Ravelli, 7° Gabriele Carrara, 16° Pietro Baggia.

Il Trofeo in memoria sia ad Enrico Cavallari, “Rico”, che ha insegnato a diverse generazioni a sciare ed a dedicarsi alla società, che a Ivo Pezzani, ex presidente dello sci fondo, che riconoscerebbe sul campo tante persone che gli sono state a fianco ed una società che prosegue con grinta, è stato vinto dal G.S Marzola, seguito dallo Sci Fondo Val di Sole e, ad un solo punto in meno il G.S. Brentonico.