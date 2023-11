Galleria paramassi lungo la strada di Tovel, il bando di gara

mercoledì, 22 novembre 2023

Tovel – È stato pubblicato da Apac, sul sito internet dedicato agli appalti della Provincia autonoma di Trento il bando di gara telematica mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una galleria paramassi lungo la S.P. 14 del Lago di Tovel, nel Comune di Ville d’Anaunia (opera S-996). Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’opera interessa il tratto di strada dal chilometro 2,250 al chilometro 2,800 e il bando prevede il termine di esecuzione dei lavori in 570 giorni dalla consegna. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è 19 dicembre 2023, entro le ore 12.

L’importo complessivo dell’appalto è di 9.148.762,34 euro, di cui 8.867.438,43 euro per lavorazioni soggette a ribasso e 281.323,91 euro per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. Il finanziamento proviene da fondi PNRR dedicati alle infrastrutture stradali, come approvato dalla Giunta provinciale nel marzo scorso con il Documento di Programmazione degli interventi 2023.

Altre informazioni sul bando a questo link