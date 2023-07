Funivie Folgarida Marilleva: utile netto a 5.850.932 euro e dividendo agli azionisti

giovedì, 20 luglio 2023

Dimaro Folgarida (Trento) – Utile netto di 5.850.932 euro per l’esercizio di Funivie Folgaria Marilleva chiuso al 30 aprile 2023.

Il Consiglio di Amministrazione di Funivie Folgarida Marilleva Spa, presieduto dall’ingegner Sergio Collini, si è riunito nella giornata odierna – 20 luglio 2023 – ed ha approvato il progetto di bilancio al 30 aprile 2023, che si è chiuso con un utile netto di 5.850.932 euro, ricavi pari a 41.568.888 euro ed un Ebita pari a 15.862.557 euro.

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria degli azionisti, che sarà chiamata ad approvare il bilancio, a rinnovare gli organi sociali, determinando i relativi compensi e a conferire l’incarico di revisione per gli esercizi fino al 30 aprile 2032, in prima convocazione il giorno 28 agosto 2023, alle 9 e, in seconda convocazione, il giorno 2 settembre, alle 9, sempre a Folgarida di Dimaro (Trento), via dei Margeni, 18, presso il Centro Congressi Alla Sosta dell’Imperatore.

All’assemblea degli azionisti sarà anche proposta la distribuzione di un dividendo pari ad 0,09 euro per azione avente diritto.