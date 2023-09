Funivie Folgarida Marilleva: Sergio Collini presidente e Patrizia Ballardini amministratore delegato

venerdì, 8 settembre 2023

Dimaro Folgarida (Trento) – Nominati presidente, amministratore delegato e conferimento deleghe alla società Funivie Folgarida Marilleva.

Il consiglio di amministrazione di Funivie Folgarida Marilleva Spa, riunitosi oggi, ha nominato presidente l’ingegnere Sergio Collini (nella foto), amministratore delegato la dottoressa Patrizia Ballardini, conferendo le relative deleghe. Sempre oggi si è insediato anche il nuovo collegio sindacale nelle figure del dottor Michele Giustina, presidente, e membri effettivi il dottor Maurizio Scozzi e il dottor Michele Ballardini, membri effettivi.

Il consiglio di amministrazione ha inoltro istituito il Comitato Parti Correlate, ai sensi della procedura vigente, composta da tre amministratori non esecutivi e non correlati in maggioranza indipendenti, individuati nelle persone dell’avvocato Paolo Toniolatti, presidente del comitato, dell’ingegner Gastone Cominotti e del signor Luciano Rizzi.