Funivie Folgarida Marilleva: offerta opzione sulle azioni di recesso

martedì, 16 maggio 2023

Dimaro Folgarida (Trento) – Dopo quanto comunicato l’11 aprile scorso, Funivie Folgarida Marilleva rende noto che lo scorso 22 aprile 2023 è terminato il periodo durante il quale poteva essere esercitato dai soggetti a ciò legittimati il diritto di recesso conseguente alle deliberazioni assunte dall’assemblea straordinaria degli azionisti e dall’assemblea speciale degli azionisti privilegiati, tenutesi il 31 marzo 2023, di conversione obbligatoria delle n. 17.182.207 azioni privilegiate della Società in azioni ordinarie di nuova emissione della stessa e la conseguente modifica degli articoli 6, 7, 8, 9 e 38 dello statuto sociale.

Sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società, risulta che il diritto di recesso è stato validamente esercitato per 1.388.436 azioni privilegiate, pari ad un controvalore complessivo di liquidazione di 1.735.545 euro.

Le predette azioni oggetto di recesso sono offerte in opzione e in prelazione ai possessori di azioni privilegiate della Società che non abbiano esercitato il diritto di recesso e ai possessori di azioni ordinarie della stessa, in proporzione al numero di azioni (privilegiate e ordinarie) da essi possedute, ai sensi dell’articolo 2437 quater, commi 1, 2 e 3, del codice civile, secondo le modalità e i termini descritti nell’avviso depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Trento.

OFFERTA OPZIONE AI SENSI DELL’ART,2347 QUATER CODICE CIVILE

Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede a Dimaro Folgarida (Trento), nella persona del suo legale rappresentante, Presidente del Consiglio di Amministrazione ingegner Sergio Collini

premesso che

a) in data 31 marzo 2023, l’assemblea straordinaria della Società ha deliberato la conversione obbligatoria (la “Conversione”) delle n. 17.182.207 azioni privilegiate della Società in circolazione (“Azioni Privilegiate”) in pari numero di azioni ordinarie e la modifica degli articoli 6, 7, 8, 9 e 38 del suo statuto sociale;

b) in pari data, l’assemblea speciale dei titolari di azioni privilegiate (!”‘Assemblea Speciale”) – a valle dell’approvazione dell’assemblea straordinaria – ha approvato la Conversione delle Azioni Privilegiate in circolazione in azioni ordinarie e la modifica degli artt. 6, 7, 8, 9 e 38 dello statuto sociale;

c) in data 7 aprile 2023 (“Data di Iscrizione”) le predette delibere sono state iscritte presso il Registro delle Imprese di Trento;

d) ai possessori di Azioni Privilegiate che non hanno concorso all’approvazione della Conversione (gli “Azionisti Legittimati”) è stato attribuito il diritto di recedere dalla Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437, I comma, lett. g), del codice civile (il “Diritto di Recesso”), nei termini di legge;

e) il Diritto di Recesso poteva essere esercitato entro quindici giorni dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro il 22 aprile 2023 (il “Termine di Esercizio”), ad un valore di liquidazione unitario – determinato ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 3, del codice civile – pari a Euro 1,25 per ciascuna Azione Privilegiata (il “Valore di Liquidazione”);

f) il Diritto di Recesso risulta essere stato validamente esercitato con riguardo a complessive n. 1.388.436 Azioni Privilegiate, pari ad un controvalore complessivo di liquidazione di Euro 1.735.545;

g) l’efficacia della Conversione è subordinata alla circostanza per cui l’importo che la Società dovrà riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l’ammontare di Euro 1.000.000,00 al termine del periodo previsto per l’offerta in opzione e prelazione ai soci della Società delle azioni degli azionisti privilegiati recedenti ai sensi dell’art. 2437quater, I e II comma del codice civile; tale condizione è posta nell’esclusivo interesse della Società, la quale avrà facoltà di rinunciarvi. Ne consegue che, qualora si verifichi la predetta condizione, ovvero la Società non vi rinunci, la Conversione non sarà efficace e, pertanto, non avranno efficacia le dichiarazioni di recesso e così anche le dichiarazioni di esercizio dell’opzione qui offerta.

Tutto ciò premesso, Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.

OFFRE IN OPZIONE

ai sensi dell’art. 2437quater, I comma, del codice civile, le Azioni Privilegiate oggetto di recesso ai possessori di Azioni Privilegiate di FFM che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso e ai possessori di azioni ordinarie di FFM, in proporzione al numero di azioni di FFM (privilegiate e ordinarie) da essi possedute alla data di avvio del procedimento di liquidazione di cui all’art. 2437quater del codice civile (l'”Offerta in Opzione”), a un prezzo di offerta (come successivamente precisato) corrispondente al Valore di Liquidazione delle Azioni, determinato in conformità al disposto dell’art. 2437ter, III comma, del codice civile, secondo il seguente rapporto:

n. 1 azione ogni n. 23,7504487063 azioni di FFM possedute.

Il predetto rapporto potrà subire modificazioni nel caso in cui, in data successiva alla pubblicazione della presente Offerta in Opzione, dovessero pervenire alla Società eventuali dichiarazioni di recesso valide ed inviate entro il Termine di Esercizio. Di ciò verrà data informazione mediante apposito comunicato.

Il Prezzo di Offerta

Le Azioni Privilegiate oggetto di recesso sono offerte in opzione al prezzo unitario pari a 1,25 euro per ciascuna Azione Privilegiata. Tale Prezzo di Offerta corrisponde al Valore di Liquidazione.

Periodo di adesione

Il periodo di adesione all’Offerta in Opzione (il “Periodo di Adesione”), entro il quale gli azionisti a ciò legittimati potranno esercitare, a pena di decadenza, il diritto di acquisto delle Azioni Privilegiate oggetto di recesso, nonché, alle condizioni di seguito precisate, il diritto di prelazione di cui all’art. 2437quater, III comma del codice civile (il “Diritto di Prelazione”), decorre dal 17 maggio 2023 e dura fino al 15 giugno 2023, estremi inclusi.

Modalità di adesione

L’adesione all’Offerta in Opzione e l’eventuale esercizio del Diritto di Prelazione dovranno avvenire, per i titolari di azioni dematerializzate, tramite gli intermediari che partecipano al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., mediante la sottoscrizione del modulo predisposto in coerenza con il fac-simile messo a disposizione dalla Società (il “Modulo di Adesione titolari di azioni dematerializzate”), allegato sotto la lettera “A”, previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell’aderente all’acquisto delle Azioni Privilegiate oggetto di recesso.

I titolari di azioni non dematerializzate, dovranno aderire all’Offerta in Opzione ed eventualmente esercitare il Diritto di Prelazione mediante la sottoscrizione del modulo predisposto in coerenza con il fac-simile messo a disposizione dalla Società (il “Modulo di Adesione titolari di azioni non dematerializzate”), allegato sotto la lettera “B”, da inviare alla Società a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata entro la data di scadenza del periodo di Adesione.

Diritto di Prelazione

Gli Azionisti Legittimati che esercitano il Diritto di Opzione sulle Azioni Privilegiate oggetto di recesso, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, avranno altresì il Diritto di Prelazione, al Prezzo di Offerta, nell’acquisto delle Azioni Privilegiate che residuassero non optate al termine del Periodo di Adesione (le “Azioni Residue”).

A tal fine, nell’apposita sezione del Modulo di Adesione, dovrà essere indicato l’ammontare massimo delle Azioni Residue per le quali viene esercitato il Diritto di Prelazione. Qualora il numero delle Azioni Residue all’esito dell’Offerta in Opzione sia inferiore alle richieste di prelazione, si procederà al riparto di tali Azioni Residue tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni della Società possedute.

Si segnala che qualora, all’esito della procedura sopra indicata, comprensiva dell’Offerta in Opzione e dell’eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, dovessero residuare Azioni Privilegiate oggetto di recesso ancora invendute, le stesse saranno liquidate con le modalità stabilite dall’art. 2437quater, IV e V comma del codice civile. In particolare, ai sensi di tali disposizioni, è previsto che gli Amministratori possano provvedere al collocamento di tali azioni presso terzi e che, in caso di mancato collocamento, le Azioni Residue verranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 2357 del codice civile.

Modalità e termini di pagamento, trasferimento e consegna delle Azioni Oggetto di Recesso

La Società provvederà a comunicare i risultati dell’Offerta in Opzione (anche alla luce dell’eventuale esercizio del Diritto di Prelazione) mediante la diffusione a mezzo comunicato stampa di apposito avviso che sarà pubblicato sul sito internet della Società www.ski.it al seguente link https://www.ski.it/it/funivie­folgarida-marilleva-s-p-a-comunicati-stampa-2023. Tale avviso conterrà anche i termini e le modalità del pagamento e di trasferimento delle Azioni Oggetto di Recesso, fermo restando che il relativo regolamento avverrà, per i titolari di azioni dematerializzate, tramite Monte Titoli S.p.A..