Funivie Folgarida Marilleva: esito offerta conversione delle azioni privilegiate in ordinarie

venerdì, 16 giugno 2023

Dimaro Folgarida (Trento) – Conversione Obbligatoria delle Azioni Privilegiate in Azioni Ordinarie: Funivie Folgarida-Marilleva, con una nota del presidente del Consiglio di Amministrazione, ingegner Sergio Collini, ha comunicato l‘esito dell’offerta in opzione e prelazione ex art. 2437quaterdel codice civile e rinuncia alla condizione di esborso massimo.

L’assemblea: con riferimento alla delibera dell’assemblea speciale degli azionisti privilegiati di Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. (di seguito, la “Società”) tenutasi il 31 marzo 2023, di conversione obbligatoria delle. 17.182.207 azioni privilegiate della Società in azioni ordinarie di nuova emissione della stessa (la “Conversione”) e la conseguente modifica degli articoli 6, 7, 8, 9 e 38 dello statuto sociale, facendo seguito a quanto comunicato da ultimo in data 16 maggio 2023, si rende noto che il 15 giugno 2023 si è concluso il periodo di offerta in opzione e prelazione ex art. 2437quater del codice civile (di seguito, l’Offerta”).

Esito dell’Offerta: 8 Soci della Società hanno esercitato il diritto di opzione per 11.939 azioni privilegiate della Società oggetto di recesso (di seguito, le “Azioni”) e il diritto di prelazione per 408.974 Azioni, per un totale di 420.913 Azioni ed un controvalore complessivo di 526.141,25 euro.

All’esito dell’offerta, restano pertanto 967.523 Azioni oggetto di recesso non collocate presso i Soci della Società (di seguito, le “Azioni Residue”), per un controvalore di liquidazione pari a 1.209.403, 75 euro.

Oggi il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di rinunciare alla condizione di efficacia della Conversione, rappresentata dalla circostanza per cui l’importo che la Società dovrà riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l’ammontare di 1.000.000 euro al termine del periodo previsto per l’offerta; condizione questa posta nell’esclusivo interesse della Società che ha, quindi, facoltà di rinunziarvi.

Conseguentemente, la Conversione è divenuta efficace.

Funivie Folgarida Marilleva SpA. procederà, quindi, all’acquisto di 967.523 Azioni Residue, ai sensi dell’art. 2437quater, V comma, del codice civile, per un controvalore complessivo di 1.209.403,75 euro, utilizzando riserve disponibili della Società.

Per effetto dell’Acquisto delle Azioni Residue, la Società verrà a detenere complessive 967.523 azioni proprie, pari al 2,8154% del suo capitale sociale.

Si ricorda che l’assemblea dei Soci del 31 marzo 2023 ha già autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad alienare le Azioni Residue ad un prezzo non inferiore ad Euro 1,25 Euro per azione.

In data 22 giugno 2023 (la “Data di Regolamento”), e con valuta corrispondente alla stessa data, sarà effettuato il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Residue della Società a ciascun azionista privilegiato che abbia esercitato il diritto di recesso.

Il pagamento sarà effettuato, per quanto riguarda i titolari di azioni dematerializzate, per il tramite dei rispettivi intermediari e, per quanto riguarda i titolari di azioni non dematerializzate, direttamente dalla Società in favore dei Soci.

Sempre nella Data di Regolamento verrà eseguito il regolamento delle operazioni conseguenti all’esercizio dei diritti di acquisto in opzione e in prelazione nell’ambito dell’Offerta.

A conclusione della Conversione, il capitale sociale di Funivie Folgarida Marilleva Spa sarà pari ad 34.364.414 euro, suddiviso in 34.364.414 azioni ordinarie.