Funivie Folgarida Marilleva: conversione obbligatoria delle Azioni Privilegiate in Azioni Ordinarie

venerdì, 31 marzo 2023

Dimaro Folgarida (Trento) – Conversione Obbligatoria delle Azioni Privilegiate in Azioni Ordinarie. Nella giornata odierna si è svolta l’assemblea straordinaria dei soci di Funivie Folgarida Marilleva Spa, presieduta dall‘ingegner Sergio Collini, che ha deliberato la conversione obbligatoria delle 17.182.207 azioni privilegiate in circolazione in azioni ordinarie della società di nuova emissione, aventi godimento regolare e senza alcun conguaglio. Il rapporto di conversione è di di una azione ordinarie per ogni azione privilegiata. Inoltre sono stati modificati gli articoli 6, 7, 8, 9 e 38 dello Statuto.

Inoltre – dopo la delibera dell’assemblea straordinaria – l’assemblea speciale degli azionisti privilegiati di Funivie Folgarida Marilleva Spa ha approvato la conversione obbligatoria, nonché la modifica degli articoli 6, 7, 8, e 38 dello Statuto.

I possessori di azioni privilegiate che non hanno concorso alla approvazione della conversione obbligatoria potranno esercitare il diritto di recesso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2437, comma 1, lett. G), del codice civile, entro 15 giorni dalla data di iscrizione della relativa deliberazione assembleare nel Registro delle Imprese di Trento.

Come già reso noto, il valore di liquidazione delle azioni privilegiate oggetto di eventuale recesso è stato determinato in 1,25 euro per ciascuna azione privilegiata, in conformità con quanto disposto dall’articola 243ter, comma 3, del codice civile.

Le modalità per l’esercizio del diritto di recesso sono state indicate rappresentate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in data 9 marzo, consultabile sul sito internet della società www.ski.it (pagina istituzionale – area Soci).

Infine è stato comunicato che la conversione diverrà efficace subordinatamente alla circostanza per cui l’importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l’ammontare di 1.000.000 euro al termine del periodo previsto per l’offerta in opzione e prelazione ai soci delle azioni degli azionisti privilegiati recedenti ai sensi dell’articolo 2437quater, commi 1 e 2, del codice civile, tale condizioni è posta nell’esclusivo interesse della Società, la quale avrà facoltà di rinunciarvi.