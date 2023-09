Funivie Folgarida Marilleva, approvato il bilancio: crescono i ricavi e dividendo agli azionisti

sabato, 2 settembre 2023

Dimaro Folgarida (Trento) – L’assemblea ordinaria degli azionisti della società Funivie Folgarida Marilleva Spa, presieduta dall’ingegner Sergio Collini, ha approvato il bilancio di esercizio al 30 aprile scorso distribuendo un dividendo pari ad 0,09 euro per azione, per un importo complessivo di 3.005. 720 euro. Inoltre l’assemblea ha determinazione il numero degli Amministratori, nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio (2023-24; 2024-25; 2025-26), nominato il collegio sindacale e del suo presidente per il triennio (2023-24; 2024-25; 2025-26), conferimento dell’incarico di revisione per gli esercizi fino al 30 aprile 2032.

1. Bilancio di esercizio al 30 aprile 2023

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio di esercizio al 30 aprile 2023 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell’utile d’esercizio.

A fronte di un risultato di bilancio estremamente positivo, l’Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo pari ad 0,09 euro per azione, per un importo complessivo pari ad 3.005.720 euro. Dopo ben 15 anni dall’ultima distribuzione di utili (2007), la società è quindi tornata a distribuire dividendi.

Si sintetizzano di seguito i principali risultati di bilancio, in raffronto con gli esercizi precedenti.

Per valutare i dati sono stati presi come riferimento l’esercizio 2019/20 ( con la chiusura anticipata della stagione invernale al 9 marzo 2020), unitamente all’esercizio 2020/21 (con l’apertura degli impianti solo per la stagione estiva) e lo scorso esercizio 2021/2022.

Si evidenzia che nei ricavi complessivi dell’esercizio 2021/22 erano compresi i ristori incassati dalla Società per la mancata apertura degli impianti di risalita nell’inverno 2020/2021 (pari a 10.501.693 euro).

Al fine di favorire un confronto omogeneo e legato esclusivamente ai risultati generati dalla gestione caratteristica, nella tabella sotto vengono propsti i dati 2021/22 al netto dei ristori, dai quali emerge in modo evidente come l’esercizio 2022/23 si è chiuso con i migliori risultati di sempre, con un’ulteriore significativa crescita di tutti i parametri caratteristici, in aumento anche rispetto all’esercizio (record) pre-Covid2018/19 (Ricavi +28,80%; EBIT +85,92%).

Gli ultimi strascichi della pandemia ed il conflitto ancora in corso tra Russia e Ucraina, che nel 2022 rappresentavano fonti di incertezza, nell’ultimo esercizio non hanno influenzato in maniera determinante i flussi turistici verso la nostra destinazione.

Le precipitazioni nevose al minimo storico abbinate a temperature più elevate rispetto alle medie stagionali avrebbero altresì potuto compromettere la stagione invernale, ma il nostro sistema di innevamento programmato con il nuovo bacino di accumulo Mastellina (entrato in funzione a fine novembre 2022), si sono rivelati un fattore competitivo determinante: siamo stati in grado di garantire piste perfettamente innevate da inizio dicembre fino alla fine della stagione.

Il prezzo dinamico, introdotto dalla stagione invernale 2021/22, si è confermato uno strumento efficace per distribuire i flussi sull’intero arco stagionale e si è rivelato un generatore di valore per la Società.

Pur in un contesto internazionale ancora complesso, i risultati dell’ultimo esercizio consentono quindi di guardare al futuro con fiducia.

A conclusione del secondo mandato, il Consiglio di Amministrazione insediato a seguito dell’acquisizione del pacchetto di maggioranza della Società da parte di Funivie Madonna di Campiglio (attraverso Sviluppo Aree Sciistiche Spa), è gratificato per aver raggiunto gli importanti obiettivi che si era prefisso all’inizio di questa nuova fase societaria, in particolare in termini di crescita e di investimenti per la riqualificazione del demanio, nonostante il pesante impatto negativo legato alla Pandemia e le avverse condizioni di scenario in ambito internazionale. Il ritorno alla distribuzione dei dividendi, nell’ultimo esercizio, rappresenta altresì un risultato di riguardo.

Di seguito solo due indicatori chiave che sono motivo di orgoglio e soprattutto di stimolo per proseguire con impegno e determinazione il percorso di rilancio del demanio di Folgarida Marilleva:

Ricavi: + 36,11% in 6 anni, dal 2017/18 al 2022/23 (in un contesto condizionato in modo pesante dalla pandemia)

Investimenti: 54.873.619 euro in 6 anni, dal 2017/18 al 2022/23 (investimento medio-annuo 10.618.255 euro, escludendo anno Covid).

Questi importanti risultati sono il frutto del costante impegno della Società con la governance del nuovo Gruppo di controllo, attraverso tutti i suoi collaboratori – ai quali va un sentito ringraziamento – per garantire la qualità del demanio sciabile e degli impianti, con investimenti di riqualificazione strutturale ed una organizzazione efficace ed efficiente che mira a costruire valore nel tempo.

E, soprattutto, sono sprone per dare continuità a questo cammino, in sinergia con tutte le componenti economiche ed istituzionali del nostro territorio.

Determinazione numero Amministratori, nomina membri Consiglio di Amministrazione triennio

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed ha nominato quali Consiglieri, il cui mandato scadrà in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2026: Sergio Collini, Patrizia Ballardini, Paolo Toniolatti, Gastone Cominotti, Guido Gosetti, Luciano Rizzi, Aldo Albasini Broll.

Il Consiglio di Amministrazione prowederà alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e potrà conferire deleghe.

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio

L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale – il cui mandato scadrà in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2026 – composto da: Michele Giustina, Presidente; Maurizio Scozzi, Michele Ballardini.

Conferimento dell’incarico di Revisione per gli esercizi fino al 30 aprile 2032

L’Assemblea degli Azionisti ha conferito l’incarico di Revisione, il cui mandato scadrà in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2032, alla Società PricewaterhouseCoopers Spa.