Fruit logistica 2023, l’ortofrutta trentina di scena a Berlino

giovedì, 9 febbraio 2023

Berlino – Il territorio trentino si presenta a ‘Fruit Logistica’, il salone leader per il settore dei prodotti ortofrutticoli freschi in corso di svolgimento a Berlino. Una partecipazione, quella delle aziende locali, che è motivo di soddisfazione per la Provincia autonoma, come ha sottolineato l’assessore all’agricoltura, Giulia Zanotelli: “Queste imprese rappresentano un’eccellenza sia sotto il profilo della qualità delle produzioni sia dal punto di vista della propensione all’innovazione in senso sostenibile. La loro presenza è un’occasione importante per far conoscere a un pubblico internazionale l’importanza della cura di ogni fase produttiva e l’efficacia di alcune scelte strategiche capaci di ridurre l’impatto climatico e ambientale favorendo al tempo stesso il risparmio energetico. Ma anche per sottolineare il valore di un modello cooperativo che continua a dimostrarsi vincente a beneficio dei produttori, dei consumatori e del territorio”.

Storica vetrina delle eccellenze del settore ortofrutticolo, Fruit Logistica rappresenta un’opportunità importante per la visibilità del sistema trentino e della sua propensione all’innovazione e al rispetto dell’ambiente. “Essere presenti alla fiera è per noi motivo di orgoglio”, ha sottolineato l’assessore Zanotelli. “La Provincia garantisce il proprio sostegno a progetti e investimenti nella sostenibilità ambientale, dall’uso delle celle ipogee alla ricerca sul riutilizzo degli scarti fino allo sviluppo dei trattamenti fitosanitari soprachioma”.

La lotta alle fitopatie resta un tema centrale nell’agenda agricola provinciale. Un anno fa, la Provincia ha approvato un Piano ad hoc per il contenimento dell’agente patogeno degli scopazzi del melo. Il documento ha introdotto alcuni elementi di novità in grado di assicurare maggiore tempestività ed efficacia nelle azioni attraverso il coordinamento tra soggetti pubblici e privati. A questo si aggiunge l’impegno costante nella promozione dell’agricoltura come volano per il turismo. “Decisiva, in questo senso, l’approvazione della norma, già inserita nell’apposita legge per la realizzazione dei distretti del cibo: un tassello importante per la valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio”, ha concluso Zanotelli.

La manifestazione berlinese vede tra gli altri la presenza di Melinda, La Trentina, Sant’Orsola e Apot, l’Associazione produttori ortofrutticoli trentini. Le aziende hanno presentato alcune delle loro iniziative per l’ottimizzazione della produzione, il risparmio energetico e la tutela della qualità ambientale.