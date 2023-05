Frana in Val di Non, interrogazione del consigliere provinciale Degasperi

lunedì, 29 maggio 2023

Cles (Trento) – Interrogazione del consigliere Filippo Degasperi (Onda Civica) sulla frana in Val di Non (statale 43). Nel documento il consigliere provinciale Filippo Degasperi (nella foto) ricostruisce i fatti: in prossimità della chiesa del Crocefisso a Cles (Trento) una notevole frana di fango e massi ha interessato la statale 43.

Stando alle ricostruzioni e alle fotografie pare che l’evento sia da ricondurre alla bonifica agraria recentemente realizzata a monte della strada: proprio da lì sono scivolati in strada rocce e terra.

L’INTERROGAZIONE

“La frana ha causato il prolungato blocco del traffico dal 10 maggio sera al pomeriggio successivo con deviazione sulla SP 139 provocando gravi ritardi e problemi alla circolazione. Solo per caso lo smottamento non ha coinvolto mezzi e persone.

Difficile parlare di imprevedibilità dell’evento, considerato che la strada del Faè è notoriamente ad alto rischio per la natura argillosa del terreno circostante come testimoniano le frane precedenti a cui, in un ventennio, non è seguito alcun intervento risolutivo.

E’ quindi sorprendente che la bonifica agraria si stata autorizzata in un’area così rischiosa dal punto di vista idrogeologico e che sovrasta l’unica via di collegamento tra la Val di Sole e il Passo del Tonale verso la Lombardia. La deviazione sulla Sp 139 sarebbe poi avvenuta senza alcun tipo di vigilanza sul traffico diretto al Ponte del Castellaz, una struttura ad arco in cemento armato risalente agli anni Sessanta che, anche di recente, aveva avuto bisogno di significativi interventi per fermarne la corrosione. Proprio per ragioni di sicurezza è vietato il transito di mezzi con massa per asse superiore a 13 tonnellate.

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Le testimonianze della giornata di cui alla presente interrogazione riportano invece di un ponte costantemente ingombro di veicoli e soggetto al passaggio di numerosi mezzi a 4 assi di cui nessuno ha verificato la rispondenza al divieto. Nella mattinata dell’11 maggio sarebbero transitati almeno sei trasporti eccezionali con lunghe travi in cemento e gru. La mole dei veicoli ha pure provocato l’incaglio di due di essi che ha bloccato definitivamente l’accesso e l’uscita dalla Val di Sole (pure agli eventuali mezzi di soccorso) e che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. la descrizione dettagliata dell’istruttoria che ha portato all’autorizzazione della bonifica agraria richiamata in premessa, inclusa l’indicazione del responsabile del rilascio della stessa;

2. quali provvedimenti sono stati adottati nella zona della bonifica per prevenire il ripetersi di eventi analoghi a quelli richiamati in premessa;

3. quali verifiche sono state effettuate per assicurare il rispetto del divieto di transito sul Ponte del Castelaz in occasione dell’evento ricostruito in premessa;

4. chi è il responsabile dei danni provocati alla SS43 dalla frana del 10 maggio scorso e su chigravano i costi di ripristino”.