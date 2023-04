Fondo, nuova vita per la sede della caserma dei Vigili del Fuoco

domenica, 30 aprile 2023

Fondo – Un intero paese in festa stamattina per un taglio del nastro importante, quello per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco Volontari dell’Unione distrettuale di Fondo (Trento).

Presenti 100 effettivi provenienti dai 21 Corpi dei vigili del fuoco del distretto. il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, era presente all’inaugurazione: “Questa sede è stata ultimata prima della pandemia ma solo ora riusciamo ad inaugurarla ufficialmente apprezzandone la riqualificazione sia esterna che interna. Colgo questa occasione per sottolineare il grande impegno dei nostri vigili del fuoco in occasione del Covid, ma anche della tempesta Vaia. I rischi – soprattutto durante la pandemia – erano evidenti ma loro hanno comunque garantito aiuto e soccorso ai cittadini. I vigili rischiano in prima persona e sono sempre in prima linea, come nel tragico evento della Marmolada o nei casi delle grandi calamità accadute nelle altre regioni italiane. Volontariato, solidarietà e spirito civico sono i valori che vi accomunano e che arricchiscono le vostre coscienze e la nostra comunità trentina”. Foto @PAT.

40 vigili volontari da domani avranno una nuova “casa”: nuovi spazi che nascono dalla riqualificazione dell’ex stazione del trenino che, storicamente, da Dermulo portava fino al passo Mendola. Una stazione abbandonata che ora inaugura un nuovo capitolo della sua vita ospitando non solo la caserma dei Vigili, ma anche altri servizi pubblici come l’associazione di trasporto degli infermi del distretto di Fondo e l’ambulanza di Trentino emergenza che copre le esigenze del territorio.

Presente oggi – accanto all’assessore regionale Ossanna – anche l’assessore provinciale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli che ha portato una riflessione sul volontariato offerto dai VDF: “Il volontariato è una colonna importante del sistema della nostra comunità trentina. Sono giunti riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale perché la nostra Protezione civile è sempre in prima fila nei momenti di difficoltà. Oggi è un giorno di festa e si inaugura questa caserma che vuol diventare anche luogo di aggregazione e di formazione, aperto alla comunità perché è fondamentale imparare dai valori dei nostri corpi dei vigili del fuoco, seguire il loro esempio e far conoscere ai cittadini quello che svolgono quotidianamente all’interno del territorio della Provincia autonoma di Trento”.

“La nuova sede vedrà la convivenza di vari servizi pubblici per la comunità – ha detto il comandante Alberto Covi – avvalendosi di nuove strutture tra cui un’autoscala, una sala riunioni per i vigili e per gli aspiranti volontari e una piattaforma. Oltre ai 40 vigili volontari di Fondo, abbiamo il coordinamento di tutti i 21 corpi dei VDF del distretto territoriale che oggi sono qui raccolti e sono oltre 100 vigili volontari. La sede sarà al servizio non solo del Comune di Fondo ma anche degli altri paesi limitrofi e l’anno scorso i Vigili hanno registrato complessivamente 48 interventi sul territorio distrettuale”.

L’evento ha preso avvio con la sfilata, accompagnata dal Corpo Bandistico di Fondo, che ha attraversato tutto il paese per giungere fino alla Chiesa Parrocchiale di San Martino dove si è tenuta la santa Messa. A seguire, la sfilata per le vie del paese è terminata nella nuova sede della caserma dove si è tenuto il taglio del nastro da parte delle autorità e la benedizione della struttura e del nuovo automezzo in dotazione al corpo dei Vigili. La festa si è conclusa con l’intrattenimento musicale del Corpo Bandistico di Fondo e con la visita alla caserma.