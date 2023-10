Fondo, La Ciaspolada: aperte le iscrizioni alla 50esima edizione

venerdì, 27 ottobre 2023

Fondo (Trento) – “La Ciaspolada” corre verso la 50esima edizione. Primo appuntamento la rievocazione storica.

Quando si raggiungono traguardi così importanti è doveroso celebrarli nel migliore dei modi. Negli ultimi cinquant’anni è cambiato il mondo e se una manifestazione sportiva attraversa un periodo così lungo senza mutare il proprio dna, restando fedele alle caratteristiche che l’hanno resa importante e soprattutto allo spirito di chi l’ha inventata, pur senza rinunciare ad adattarsi ai mutamenti della società, significa che ha saputo costruire opportunità di convivialità e di benessere importanti.

Dare l’opportunità di trascorrere una giornata all’aria aperta da dedicare ad una corsa o a una passeggiata sulla neve, nei paesaggi dell’Alta Val di Non, è indubbiamente una formula che piace ed è piaciuta alle tante generazioni che hanno indossato un pettorale de “La Ciaspolada” dal 1973 ad oggi (nelle foto © Marco Trabalza e Bruno Battocletti).

6 gennaio 2024 – Quella che sarà organizzata il 6 gennaio 2024 sarà dunque l’edizione numero 50, occasione per celebrare mezzo secolo di storia dentro il quale ci sono i volti di tante persone che hanno contribuito a rendere grande una corsa con le racchette da neve ai piedi inventata per gioco, ma capace in breve tempo di elevare al rango di attività sportiva quella che prima era solo una pratica riservata ai “montanari”. Immagini, volti e voci che hanno fatto la storia de “La Ciaspolada” saranno rievocati attraverso un documentario prodotto per l’occasione e una rievocazione storica delle prime edizioni, organizzata sabato 16 dicembre laddove la storia era cominciata, ovvero a Tret, sede delle prime tredici edizioni della competizione, che si trasferì per la prima volta a Fondo nel 1990 e sul percorso più gettonato, quello con la partenza allestita a Romeno, dal 2003.

“La Ciaspolada Story“, sul percorso originale di Tret, sarà un revival al quale presentarsi con l’attrezzatura degli anni Settanta, racchette comprese se dovesse esserci la neve. L’iscrizione è gratuita, ma verranno raccolti fondi per la fondazione “Il Sollievo”, intitolata ad Alessandro e Michele Bertagnolli. Particolarmente significativa sarà anche la cerimonia inaugurale di venerdì 5 gennaio, alla quale sono stati invitati i vincitori di tutte le edizioni andate in archivio.

In attesa di stabilire dove verrà disegnato il tracciato, una scelta che verrà al solito determinata dalla disponibilità della neve, sono già state aperte le iscrizioni. Chi vuole prendere parte alla gara o alla camminata e vuole assicurarsi, oltre al pettorale della 50^ edizione anche il pacco gara, che comprende uno zainetto, uno scaldacollo, un pacco di pasta, una confezione di mele, biscotti, una bottiglia d’acqua e un biglietto della lotteria Tenta La Fortuna con le Ciaspole, deve recarsi presso la sede della Società Podistica Novella a Fondo, oppure compilare e inviare il modulo disponibile sul sito della manifestazione, www.ciaspolada.it.