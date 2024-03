Folgarida-Marilleva, Pasqua sugli sci e gran finale della stagione invernale nella skiarea

venerdì, 29 marzo 2024

Folgarida Marilleva (Trento) – Pasqua sugli sci e gran finale della stagione invernale nella skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, con piste perfettamente innevate e collegamento sci ai piedi tra le località del comprensorio, Folgarida-Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo, con 150 chilometri di piste collegate sci ai piedi a disposizione di sciatori e turisti. In questo periodo che comprende le festività pasquali e le ultime settimane bianche della stagione invernale sulle piste della skiarea il divertimento è assicurato per i turisti.

“Siamo al gran finale di stagione – spiega Erika Pedergnana (nel video), di Funivie Folgarida Marilleva –. Le piste nella skiarea Dolomiti di Brenta sono perfettamente innevate con grandi opportunità per festeggiare Pasqua e Pasquetta nel migliore dei modi. Nelle località di Folgarida e Marilleva si scierà fino a domenica 7 aprile, mentre a Campiglio proseguirà fino al 14 aprile”.

Nella skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta torna il tradizionale evento di fine inverno Snow Week, con giorni di neve e grande musica anche in occasione delle finali internazionali dei “Red Bull Hammers with Homies”, una delle kermesse più attese nello spettacolare mondo dello snowboard, poi eventi a Madonna di Campiglio e Folgarida.

“Sabato 6 aprile – prosegue Erika Perdergnana – è in programma nella località di Folgarida un grande evento: il trofeo Val di Sole farà riscoprire le tradizioni di un tempo”.

Sarà l’occasione per rivivere la magia dello sci d’epoca e partecipare a un’indimenticabile manifestazione per rendere l’atmosfera ancora più suggestiva. Si potrà indossare abbigliamento vintage in linea con il tema dell’evento che farà da richiamo a conclusione di una stagione invernale che ha riservato grandi soddisfazioni alla skiarea.

di Angelo Panzeri