Folgarida-Marilleva, aperta la stagione sciistica. Gasperi: “Buon debutto, piste perfettamente innevate”

sabato, 3 dicembre 2022

Folgarida Marilleva (Trento) – Prime sciate a Folgarida-Marilleva, questa mattina è stata aperta la stagione nella skiarea Dolomiti di Brenta, Folgarida-Marilleva-Campiglio-Pinzolo. Grande l’attrazione per gli appassionati di sci, snowboard e free-style con piste per tutti i giusti. Sono aperti i family park di Folgarida, Daolasa e Marilleva attrazione per bambini e famiglie.

IL DEBUTTO – “E’ iniziata sotto i migliori auspici la nuova stagione – spiega Cristian Gasperi (nel video), direttore generale della società Funivie Folgarida Marilleva – Neve e freddo stanno caratterizzando questi giorni, le piste sono state preparate nel migliore dei modi e gli appassionati hanno grandi opportunità per divertirsi sull’intera skiarea”. “Il divertimento – prosegue Cristian Gasperi – è assicurato per tutti, e i bambini hanno a disposizione i family park”.

LA SKIAREA – Gli impianti di Folgarida, Commezzadura-Daolasa e Mezzana-Marilleva hanno portato in quota gli sciatori: già alle 8 gli appassionati erano davanti alle stazioni di partenza per l’emozionante debutto della stagione invernale. Le neve non ha scoraggiato turisti e sciatori che si sono detti soddisfatti: “Sono più di vent’anni che vengo in questa località a sciare e il debutto di questa stagione è stato emozionante”, è il commento di un turista milanese con seconda casa a Dimaro, mentre un gruppo di giovani bresciani racconta: “Appena abbiamo tempo veniamo qui, per noi è entusiasmante sciare in questo comprensorio”. La skiarea Dolomiti di Brenta, Folgarida Marilleva-Campiglio-Pinzolo offre 150 chilometri di piste agli appassionati di sci, snowboard e free-style, con il 41% facili, il 44% medie e il 15% difficili.

I FAMILY PARK – A Folgarida-Marilleva sono accessibili tre Family Park, aree giochi sulla neve pensata per il divertimento dei bambini e dei genitori. Affacciato sulle splendide Dolomiti di Brenta, il family park Folgarida è l’ideale per vivere le prime esperienze sugli sci. È attrezzato con due tapis roulant, due skilift, la seggiovia Bamby, lo Snowpark easy line, una pista di snow tubing per le discese in gommone e una giostra carusel. Il divertimento è assicurato anche al family park Marilleva che propone un campo primi passi e campo scuola servito da un tapis roulant, un parco giochi sulla neve e animazione. Il terzo family park è a quota 2.000 metri, all’arrivo della telecabina Daolasa, di grande attrazione.

SNOWY – Lo staff di animazione e “Snowy” – la mascotte ufficiale – coinvolgono bambini e famiglie con tanta musica, baby dance e giochi di gruppo, regalando momenti indimenticabili sulla neve. Snowy si muove, parla, si diverte e gioca proprio come uno dei tanti bimbi che vogliono scatenarsi sulla neve e imparare a sciare. Inoltre accompagna i bambini nelle aree gioco e nelle attrazioni a loro dedicate diventa subito amica dei piccoli ospiti e con simpatia organizza giochi e dà i giusti suggerimenti ai babysciatori.