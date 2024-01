Fisg, Campionati europei da incorniciare per i colori azzurri: il bilancio

martedì, 16 gennaio 2024

Kaunas (Lituania) – Sei titoli e quattordici medaglie complessive tra curling, figura, pista lunga e short track con la bellezza anche di 43 piazzamenti nelle prime dieci posizioni: 2° posto assoluto per l’Italia. Tra le star il trentino Pietro Sighel (foto © ISU), la valtellinese Elisa Confortola e la coppia Guignard-Fabbri.

E’ trionfale il bilancio azzurro nei Campionati europei della stagione 2023/2024: ammonta a sei titoli e quattordici medaglie complessive, cui vanno aggiunti ben sei quarti posti. In ordine temporale, prima il curling e a seguire lo speed-skating, il pattinaggio di figura e lo short track hanno garantito il loro significativo contributo. Per la seconda volta nella storia dopo la stagione 2006/2007, ogni sport ha ottenuto almeno un piazzamento nelle prime due posizioni e per la prima volta ciascuna disciplina ha collezionato almeno due presenze nei primi quattro posti.

A testimonianza di un movimento florido e competitivo su ogni fronte, sono arrivati anche 43 piazzamenti nelle prime dieci posizioni, nuovo primato nazionale (precedente 38, 2020).

Nel medagliere finale, l’Italia, unica Nazione ad avere conquistato un podio in ciascuna disciplina, è stata preceduta dalla sola Olanda, forte dei dieci titoli con ben ventidue podi complessivi ottenuti nello speed-skating.

I 14 podi dei Campionati europei si vanno ad aggiungere ai 31 finora conquistati tra Coppa del Mondo, Grand Prix e Grand Slam. A partire da questa settimana, non mancheranno però le occasioni per rimpinguare il già ricco bottino.