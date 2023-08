Finanziato il centro di protezione civile della Vale di Sole

martedì, 8 agosto 2023

Commezzadura (Trento) – Stanziati più di 2.250.000 euro per il centro di protezione civile in Val di Sole.

La Giunta provinciale di Trento ha dato via libera al finanziamento per la nuova caserma dei vigili del fuoco volontari di Commezzadura. Il contributo assegnato al Comune solandro per l’intervento ammonta a 2.254.500 euro, pari al 90% della spesa massima ammissibile. Le risorse provengono dalla Cassa provinciale antincendi, come stabilito nella delibera in tema di protezione civile approvata nell’ultima seduta dell’esecutivo su proposta del presidente Maurizio Fugatti.

“Con questa decisione – spiega il presidente Fugatti – l’Amministrazione provinciale conferma l’attenzione ai centri di protezione civile sul territorio trentino, nel caso particolare all’intervento curato dall’amministrazione comunale di Commezzadura. La nuova caserma sarà certamente un punto di riferimento per la comunità e uno spazio funzionale e adeguato alle necessità operative dei vigili del fuoco volontari che prestano un servizio fondamentale ai cittadini, in val di Sole come in tutto il Trentino”.

Il progetto prevede la realizzazione di un immobile dotato di autorimessa e spazi per l’attività operativa interventistica e di supporto, quali depositi, spogliatoi, sala radio, officina e lavaggio, sala operativa, uffici di comando e segreteria, sala assemblee, locali cucina e sala mensa, dormitorio per servizi di vigilanza.