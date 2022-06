Finanziate opere pubbliche a Carciato e Monclassico e a Fiavé

martedì, 7 giugno 2022

Dimaro Folgarida – Prosegue il piano di interventi e i relativi finanziamenti della Provincia di Trento sui Comuni di Dimaro Folgarida (Trento) e Fiavé (Trento).

Due nuovi interventi urgenti nei comuni di Dimaro Folgarida e Fiavé – per un valore complessivo di oltre 776mila euro – sono stati finanziati dalla Giunta provinciale nella seduta odierna, su proposta dell’assessore agli enti locali Mattia Gottardi. “Si tratta di iniziative definite sulla base dei reali bisogni delle comunità locali, che emergono dal confronto con i sindaci – evidenzia l’assessore Gottardi (nella foto) -. Compito dell’Amministrazione provinciale è garantire infrastrutture e servizi che rispondano davvero alle esigenze e alle aspettative delle persone”.

I lavori urgenti sono stati ammessi a finanziamento dalla Giunta, a valere sul fondo di riserva. Gli interventi sono stati individuati sulla base delle richieste inoltrate dalle amministrazioni comunali e dopo un’attenta valutazione delle singole situazioni. Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi:

Completamento di via Valenti a Carciato e via Siori a Monclassico, nel comune di Dimaro Folgarida. L’intervento consentirà la sistemazione della strada che collega i due centri abitati, sia per ottenere un allargamento della carreggiata, sia per realizzare un marciapiede per i pedoni.

Allo stato attuale la sede stradale presenta una carreggiata di larghezza molto ridotta che, oltre a determinare situazioni di pericolosità al passaggio dei mezzi, comporta un vero pericolo per i pedoni, in quanto risulta priva di marciapiede (530.342 euro di contributo su un importo di progetto di 599.935,57 euro).

La sistemazione e la messa in sicurezza del ponte a tre arcate sulla strada comunale di collegamento tra la statale 421 e l’abitato di Fiavé (246.267 euro di contributo su un importo di progetto di 314.725,97 euro).