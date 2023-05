Fiaccolata a Caldes in ricordo di Andrea Papi: “Chiediamo giustizia”

domenica, 7 maggio 2023

Caldes (Trento) – L’intero paese di Caldes (Trento), amici e tanta gente della Val di Sole hanno partecipato ieri sera alla fiaccolata che ha attraversato il paese solandro e chiesto “Giustizia per Andrea“. Il corteo che era aperto dallo striscione “Siamo tutti mamme di Andrea” ha fatto tappa davanti al cimitero, per rendere omaggio alla tomba del giovane, quindi ha raggiunto l’abitazione di Andrea Papi (nella foto), 26 anni, il giovane ucciso dall’orso JJ4 il 5 aprile. Al termine un’unica voce si è levata: “Giustizia per Andrea”.

Intanto proseguono le iniziative del comitato “Insieme per Andrea Papi”: lo scopo del neonato comitato – spiegano i promotori – è “fare chiarezza su cosa non ha funzionato nel progetto Life Ursus e individuare le responsabilità organizzative e istituzionali per poi rendere nuovamente sicura tutta la zona interessa con una ragionevole e regolata convivenza con la popolazione animale esistente”.

Venerdì prossimo – 12 maggio, alle 20.30 – nel cinema teatro di Malé si terrà la prima assemblea pubblica del comitato “Insieme per Andrea Papi”. Sarà la prima, anticipano gli organizzatori, di una serie di serate informative sia in Val di Sole che nel resto del Trentino.