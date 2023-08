Festival della Patata a Sfruz: gli appuntamenti del weekend

venerdì, 25 agosto 2023

Sfruz (Trento) – Ogni luogo racchiude le proprie storie e tradizioni, creando un insieme di folklore e leggende che attende di essere condiviso con il mondo. Uno di questi luoghi magici è senza dubbio il villaggio alpino di Sfruz. In questo periodo dell’anno, Sfruz si tinge dei colori e dei sapori delle sue tradizioni gastronomiche e artigianali: il Festival della Patata, in programma dal 26 al 27 agosto, è l’occasione perfetta per immergersi nel sapore autentico della patata di Sfruz, declinata in tutte le sue sfumature culinarie.

Gli eventi avranno inizio oggi – 25 agosto – con il torneo di Green Volley, che si protrarrà per tutta la durata del Festival e culminerà con le premiazioni domenicali.

La pataticoltura ha rappresentato l’elemento trainante dell’agricoltura di Sfruz per oltre 200 anni: dagli anni “dela fam”, quando questo nuovo tubero importato dalle Americhe si è affermato per le sue virtù nutritive. La produzione delle patate di Sfruz è caratterizzata dalla coltivazione ad altitudini superiori a 1000 metri sul livello del mare, un aspetto che conferisce loro un’immunità naturale da batteri e virus. Questa caratteristica, unita all’acqua dei “Soreti” e alla ricchezza minerale del terreno, contribuisce alla qualità e all’unicità di queste patate.

Dal 1985, quando fu ospitata la prima edizione del festival per onorare questo speciale tubero, la deliziosa patata di Sfruz ha conquistato i palati di tutti con il suo sapore autentico e genuino.

Sabato 26 e domenica 27 agosto, si avrà l’opportunità di assaporare i migliori piatti tipici, tra cui spicca l’inimitabile “tortel di patate“. Questi due giorni di festa offriranno non solo un’esperienza culinaria, ma anche una vetrina per l’arte, la cultura e intrattenimenti musicali che allieteranno le serate. Il sabato sera sarà accompagnato da un coinvolgente Deejay set, mentre la domenica vedrà intrattenimenti musicali pomeridiani con “Yellow Moon” e serali con “Alex & Gabri”. Durante la giornata di domenica, i più piccoli potranno divertirsi con l’Associazione Trucca Bimbi per un sorriso, regalando sorrisi e risate.

Domenica 27 agosto, il borgo si animerà con un mercato contadino, che offrirà a tutti la possibilità di acquistare la rinomata varietà di patate e altri prodotti locali di alta qualità.

Miriana Polli, presidente della Pro loco di Sfruz, con entusiasmo dichiara: “Siamo felici di poter presentare un fine settimana ricco di eventi. Sfruz, con le sue peculiarità gastronomiche e culturali, ha davvero tanto da offrire sia ai turisti sia ai residenti. Vi aspettiamo a quello che è diventato, nel corso degli anni, il più importante evento organizzato dalla Pro Loco di Sfruz.”

Il sindaco, Andrea Biasi, esprime la sua soddisfazione e riconoscimento a tutte le associazioni coinvolte e ai numerosi volontari che stanno lavorando instancabilmente per garantire il successo dell’evento. “Il Festival della Patata sta per celebrare il suo 36° anno di storia. Questo traguardo è stato raggiunto grazie alla lungimiranza di coloro che si sono susseguiti all’interno della Pro Loco del Comune di Sfruz. È un’eredità importante che abbiamo il dovere di custodire e far crescere. I giovani della Pro Loco stanno portando avanti questo patrimonio nel miglior modo possibile”.