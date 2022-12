Festeggiati a Lavis i campioni del tamburello trentino

domenica, 18 dicembre 2022

Lavis (Trento) – Festeggiati a Lavis (Trento) i campioni del tamburello. L’oratorio di Lavis ha ospitato ieri la festa di premiazione di tutte le società, atleti e atlete del tamburello trentino che hanno vinto titoli nazionali ed internazionali nel 2022. Ultima, in ordine di tempo, la Coppa Europa, sia maschile che femminile, vinta in Francia pochi giorni fa dalle squadre del Segno e del Nave San Rocco (nelle foto la premiazione delle due società del Segno Maschile e del Nave San Rocco Femminile che hanno vinto la Coppa Europa in Francia e gli oltre 120 partecipanti alla festa fra atleti e dirigenti).

A presentare la kermesse, partecipata da oltre 120 atleti e dirigenti, l’ex responsabile del Comitato Trentino Monica Morandini, che ha introdotto la relazione del presidente Franco Panizza, coadiuvato dal segretario Daniele Coser e dai componenti del Comitato Remo Biasiol, Rosaria Gorga, Giorgia Pilati.

IL PRESIDENTE – Franco Panizza ha ripercorso un intero anno di attività, dimostrando, dati alla mano, come il Trentino sia stato ancora una volta protagonista nazionale con l’organizzazione delle più importanti manifestazioni a livello giovanile, nonché delle competizioni nella specialità open fra le più significative a tutti i livelli. La disciplina della palla tamburello ha contribuito positivamente al rafforzamento del binomio “sport e promozione del Trentino”, valorizzando tradizioni e prodotti del territorio e favorendo la conoscenza del Trentino con tutte le sue bellezze storiche, artistiche ed ambientali e con le sue eccellenze agricole e artigianali.

LE MANIFESTAZIONI – L’attività 2022 è partita con le fasi regionali dei Campionati giovanili Indoor, alle quali hanno partecipato 40 squadre di atleti under 18 delle Categorie Mini Tamburello, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Juniores, per proseguire poi con il Campionato Nazionale Indoor di serie B e A maschile e femminile, al quale hanno partecipato 8 formazioni trentine. Nove squadre trentine hanno partecipato ai Campionati Italiani Open, mentre ai Campionati Giovanili Open hanno preso parte 56 formazioni under 18, divise nelle Categorie Mini Tamburello, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Juniores e 20 formazioni, divise nelle Categorie Serie C e D.

Fra le manifestazioni promosse in Trentino, Franco Panizza ha ricordato le finali dei Campionati Italiani Giovanili Open, organizzate dal Tuenno sui campi della Val di Non in collaborazione con il Rallo, Sporminore, Vigo di Ton, Segno e Cunevo. Ventiquattro le squadre in gara, provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento.

A seguire, le finali dei Giochi studenteschi, organizzate, in collaborazione con l’Aldeno e con la partecipazione di 25 squadre e circa 300 tra ragazzi e ragazze, distribuiti su tutte le scuole del Trentino, il Torneo Internazionale della Pace di Rovereto, a cui il tamburello ha aderito con 7 squadre giovanili di cui una francese, la Coppa Italia di Serie A,B e C, organizzata in agosto a Noarna, e la Coppa delle Regioni Memorial Sangalli, l’unico torneo che raccoglie tutti i migliori atleti del settore giovanile italiano, disputato sui campi di Besenello, Marco, Noarna, Aldeno.

ATTIVITA’ FORMATIVE – Fra le iniziative formative, Franco Panizza ha ricordato il Progetto Gioco Sport del Comune di Trento, che ha visto l’intervento del tamburello in ben 10 scuole per un totale di 22 classi e 378 alunni, i corsi di aggiornamento di 15 docenti di educazione fisica delle scuole primarie e secondare dei circondari di Riva del Garda, Rovereto e Trento, con la distribuzione di ben 200 tamburelli in più di 10 scuole. Infine, l’innovativo corso per aspiranti istruttori giovanili di primo grado, promosso con il Coni di Trento.

Alla festa hanno partecipato amministratori comunali e l’assessore regionale Lorenzo Ossanna, mentre il presidente nazionale Edoardo Facchetti ha inviato un simpatico video dal Benin, dove sta insegnando il gioco del tamburello alle scuole africane.

Le premiazioni effettuate per i titoli nazionali ed internazionali conquistati dalle squadre trentine nel 2002.

Trofeo CONI 2022: vittoria della rappresentativa trentina.

ALDENO: Campionato Serie B Indoor Femminile, Campionato A Muro Juniores Femminile, Campionato cat. Allievi indoor femminile.

BESENELLO: Campionato Serie C.

NAVE SAN ROCCO: Campionato Indoor Serie A Femminile, Coppa Europa Indoor Femminile, Coppa Italia Indoor Femminile, Supercoppa Indoor Femminile, Coppa Europa Indoor 2022.

FAEDO: Campionato Serie B Open Femminile, Coppa Italia Open Femminile, Supercoppa Serie B.

MARCO: Campionato Serie D.

SEGNO: Campionato Indoor Giovanissimi, Campionato Indoor Juniores, Campionato Open Giovanissimi, Campionato Open Allievi, Campionato Open Juniores, Campionato A Muro Giovanissimi, Campionato A Muro Allievi, Coppa Europa Indoor 2022.

RICONOSCIMENTI CONI:

Palma di Bronzo al Valore Tecnico a: Roberto Coffler, Marco Festi, Daniele Coser.

Stella di Bronzo alle Società: Aldeno, Rallo, Segno.

RICONOSCIMENTI PROVINCIA (festa al Palarotari): a Beatrice e Chiara Zeni, Sofia Magnani e Arianna Chini per aver vinto con la Nazionale Italiana il mondiale open 2022.

PREMI SPECIALI DEL COMITATO:

Livio Iob: per i 50 anni di attività nel movimento tamburellistico trentino e nazionale.

Gianpaolo Merighi: allenatore vincitore del Campionato Italiano Serie A open.

Federico Merighi: giocatore vincitore del Campionato Italiano Serie A open.

Gabriele Weber: giocatore vincitore del Campionato Italiano Serie A open.

Beatrice Zeni: giocatrice della Nazionale vincitrice del Mondiale open.

Chiara Zeni: giocatrice della Nazionale vincitrice del Mondiale open.

Sofia Magnani: giocatrice della Nazionale vincitrice del Mondiale open.

Arianna Chini: giocatrice della Nazionale vincitrice del Mondiale open.