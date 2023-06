Festa della musica: tanti eventi a Cles, domani l’esibizione di Alfa

venerdì, 16 giugno 2023

Cles (Trento) – Festa della musica a Cles (Trento), da oggi al 21 giugno sono in calendario grandi appuntamenti e domani sera – sabato 17 giugno, alle 21 – si terrà l’evento di maggior richiamo con l’esibizione del rapper Andrea De Filippi aka Alfa (nella foto). Sono in cartellone concerti di bande, cori e band locali che animeranno le vie della borgata nonesa. L’iniziativa si svolge in maniera diffusa per le vie e le piazze del paese. Due le sedi principali: corso Dante, dove si terranno gli eventi di oggi e domani, e Doss di Pez. I live del fine settimana avranno inizio alle 16.30 e continueranno non stop fino a mezzanotte e mezza. Prima però, a partire dalle 16, si ballerà con la musica proposta dai dj e dagli speaker di Radio Anaunia, che durante le due serate terranno compagnia anche al pubblico a casa con chiacchiere e interviste. Mercoledì 21 giugno, infine, si chiude in bellezza a Doss di Pez con il concerto “Musica per te” dei docenti della scuola musicale (alle 15) e di “Non Sol Homensamble” alle 17.

Organizzata dal Comune di Cles in collaborazione con l’Azienda per il turismo della Val di Non e il sostegno del BIM dell’Adige e della Cassa Rurale Val di Non Rotaliana e Giovo, coinvolgere diverse associazioni e istituzioni come la Pro Loco, il Consorzio Cles Iniziative ma anche la Scuola di Musica C. Eccher e numerose formazioni musicali. La manifestazione anche quest’anno saluta l’inizio dell’estate all’insegna del divertimento e della spensieratezza e raggiungerà il suo apice alle 21 di domani con l’esplosivo concerto del rapper interprete delle tendenze musicali più seguite e amate dai giovanissimi, dal pop all’hip hop.

IL RAPPER ALFA – Andrea De Filippi aka Alfa è uno degli artisti più amati dalla Generazione Z: è giovanissimo, ma può vantare già due album pubblicati, centinaia di migliaia di follower sui social, milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Con più di 300mila iscritti al canale Youtube e oltre 1,2 milione di follower su TikTok, Alfa conta oltre 450 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 100 milioni di views su YouTube. Ha ottenuto un triplo disco di platino, tre dischi di platino e sei dischi d’oro. Dici Alfa e i giovanissimi si scatenano. Andrea De Filippi, il cantante genovese idolo di schiere di adolescenti, sarà il protagonista della Festa della Musica che animerà Cles da stasera a mercoledì prossimo.

I COMMENTI – “Anche quest’anno, come già lo scorso con il concerto e il public drawing di Giancane e Zerocalcare, abbiamo pensato ai giovani organizzando qualcosa di bello e davvero originale”, afferma il sindaco di Cles Ruggero Mucchi (nella foto). “Per la nostra amministrazione – aggiunge il primo cittadino – è importante poter creare delle opportunità di aggregazione per la fascia più giovane della popolazione. Saranno giorni di divertimento durante i quali saliranno sul palco numerosi musicisti, gruppi musicali, bande e cori. A coronare il tutto ci sarà appunto Alfa”.

“La Festa della musica di Cles ritorna in grande stile – spiega Lorenzo Paoli (nella foto in basso), presidente dell’Apt (Azienda di promozione turistica) della Val di Non – e si conferma appuntamento di alto livello artistico e vetrina per band emergenti. Sarà un grande evento per tutta la valle, che darà inizio alle attività estive che servono per rendere il nostro territorio vivo e animato, sia per i residenti che per gli ospiti”.

PROPOSTA ARTISTICA – Dal 1982, quando la Festa della Musica fu ideata per la prima volta in Francia dal Ministero della Cultura, ogni 21 giugno musicisti dilettanti e professionisti invadono strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei delle principali città italiane ed europee. Da allora è diventata un vero e proprio fenomeno sociale capace di unire musicisti di ogni livello e di ogni genere, appassionati e giovani in una grande festa in cui ognuno può esprimersi liberamente. Anche nell’edizione 2023, la proposta artistica di Cles raccoglie le diverse anime musicali del territorio noneso.

Il programma su https://www.visitvaldinon.it/it/festa-della-musica.

di Ch. P.