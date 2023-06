Festa della musica a Cles, grande successo del concerto di Alfa

domenica, 18 giugno 2023

Cles (Trento) – Grande successo del concerto del rapper Alfa a Cles (Trento): migliaia di persone hanno assistito ieri sera all’esibizione del rapper Andrea De Filippi aka Alfa, che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni, in particolare giovani e non solo della Val di Non.

Alfa è uno degli artisti più amati dalla Generazione Z: vanta già due album pubblicati, centinaia di migliaia di follower sui social, milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Con più di 300mila iscritti al canale Youtube e oltre 1,2 milione di follower su TikTok, Alfa conta oltre 450 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 100 milioni di views su YouTube.

Il rapper genovese, idolo degli adolescenti, è stato ieri il protagonista della festa della musica che anima Cles in questi giorni e che si concluderà mercoledì 21 giugno a Doss di Pez con il concerto “Musica per te” dei docenti della scuola musicale e di “Non Sol Homensamble”. Dopo Giancane e Zerocalcare dello scorso anno, la festa della musica di Cles ha vissuto ieri una serata vibrante con Alfa che ha proposto un ricco repertorio molto amato dai giovanissimi, dal pop all’hip hop.

di Ch. P.