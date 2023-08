Escursioni guidate per scoprire storia ed ecologia del lago di Tovel

domenica, 20 agosto 2023

Tuenno (Trento) – Tovel, escursioni guidate per scoprire storia ed ecologia del lago. Il lago di Tovel, un laboratorio naturale per la ricerca ambientale a lungo termine nazionale e internazionale coordinata da oltre trent’anni dalla Fondazione Edmund Mach, sarà protagonista nella giornata di domani – lunedì 21 – e lunedì 28 agosto di un’escursione per far conoscere la storia e gli aspetti ecologici di questo importante specchio d’acqua.

L’iniziativa è organizzata dalla Rete Nazionale per la Ricerca Ecologica a Lungo Termine (LTER) Italia – una rete di siti terrestri, d’acqua dolce, di acque di transizione e marine, sui quali si conducono ricerche ecologiche su scala pluridecennale – con la collaborazione della Fondazione Edmund Mach, del Comune Ville d’Anaunia, del Parco Adamello Brenta e del National Biodiversity Future Center.

Le camminate alla scoperta delle ricerche a lungo termine su ambiente e biodiversità consistono in un’escursione attorno al lago di Tovel in compagnia della ricercatrice Ulrike Obertegger del Centro Ricerca e Innovazione della FEM e del Custode forestale di Ville d’Anaunia Marco Nicolodi che racconteranno ai partecipanti la storia del lago e ne presenteranno gli aspetti più salienti dal punto di vista ecologico e scientifico.

In entrambe le date gli orari sono i seguenti: ore 10 partenza dal parcheggio Lavacel per il primo tratto di cammino nel bosco; ore 11 si prosegue con il giro del lago (2 ore circa). Il percorso è adatto a famiglie e bambini dai sei anni in su.

Evento gratuito, iscrizione obbligatoria (max 50 persone) tramite mail al contatto ulrike.obertegger@fmach.it.