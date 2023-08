Escursione consigliata: da Peio alla Cascata di Còvel

mercoledì, 16 agosto 2023

Peio (Trento) – I consigli un’escursione adatta a tutti nella giornata odierna porta alla Cascata di Còvel, situate nel Parco Nazionale dello Stelvio. Partenza: Peio paese, nei pressi della chiesa. Tempo di percorrenza: circa un’ora.

L’ITINERARIO

Una volta raggiunto il paese di Peio, nei pressi della chiesa, si sale per una ripida strada asfaltata fino ad arrivare al dosso di San Rocco. Qui si trova la storica cappelletta di San Rocco di Montpellier, cimitero nella prima Guerra Mondiale. Lasciato il dosso, si continua in direzione nord ovest per la strada forestale, nel bosco di larici.

Proseguendo per la strada sterrata in falsopiano in direzione ovest, si ammirano dei masi posti poco sotto la strada e torrenti. Superata la traccia della pista da sci, si prende la stretta mulattiera che in piano costeggia i prati al limitare del bosco. Con percorso facile e comodo, si oltrepassano delle balze rocciose; in breve si raggiunge la piccola, ma bellissima cascata di Còvel.

Il paesaggio che si può osservare è mozzafiato, a contatto con natura e fauna unica, dove si possono notare marmotte e anche stambecchi.